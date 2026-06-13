Μουντιάλ 2026: Πώς οι ΗΠΑ κατάφεραν να κάνουν δικό τους τον Μπαλογκάν λόγω μίας... αεροπορικής εταιρίας

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Οι ΗΠΑ έκαναν ποδαρικό στοδιασύροντας με 4-1 την Παραγουάη και σκορπώντας τον ενθουσιασμό στους περίπου 70.000 οπαδούς που ήταν στις εξέδρες, οι οποίοι απόλαυσαν μεταξύ άλλον και τονα κάνει ότι... θέλει την αντίπαλη άμυνα.Ο 24χρονος φορ της Μονακό σπάει... κοντέρ στην Ευρώπη έχοντας εξαιρετικές παρουσίες με τις μικρές ομάδες της Άρσεναλ και έναν φανταστικό στη Ρεμς (22 γκολ σε 39 ματς), κάνοντας τους Μοντεσκάνους να «σκάσουν» 30 εκατ. ευρώ στους «κανονιέρηδες» για να τον αποκτήσουν.Μετά από μία εντυπωσιακή σεζόν στη Γαλλία με 19 τέρματα και 5 ασίστ σε 43 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ο Αμερικανός επιθετικός έδωσε το... παρών στο πρώτο του Μουντιάλ (στο προηγούμενο ήταν ακόμα στην Κ23 της Άρσεναλ) και με το «καλημέρα» άφησε τεράστιες υποσχέσεις.Με δύο γκολ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της χώρας του, με τον ίδιο να δίνει μία viral απάντηση μετά το ματς, λέγοντας ότι «απλά θα χαλαρώσω και θα δω λίγο Netflix». Ωστόσο, το Gazzetta ξέθαψε μία απίθανη ιστορία για τον 24χρονο σκόρερ καθώς ένα... ατύχημα του χάρισε την επιλογή να φορέσει τα χρώματα των ΗΠΑ.Πάμε πίσω στο 2001. Οι γονείς του Φολαρίν ήταν από τη Νιγηρία και είχαν μετακομίσει μόνιμα στο Λονδίνο της Αγγλίας, έχοντας αμφότεροι βρει μία σταθερή δουλειά και έχοντας βάλει τις βάσεις για να χτίσουν τη δική τους οικογένεια.Η μητέρα του ήταν έγκυος σε εκείνον όταν αποφάσισε να επισκεφτεί μία συγγενή της στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ, με την ίδια να μπαίνει στον έβδομο μήνα κύησης. Το πλάνο της ήταν να πάει και μετά να επιστρέψει στο Λονδίνο για να φέρει στη ζωή τον μικρό Φολαρίν, όμως η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια.