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Οπαδοί του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο αποθέωσαν την ομάδα πριν τον 5ο τελικό με τον Παναθηναϊκό, δείτε βίντεο
Οπαδοί του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο αποθέωσαν την ομάδα πριν τον 5ο τελικό με τον Παναθηναϊκό, δείτε βίντεο
Περίπου 350 οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα και αποθέωσαν τους παίκτες πριν το μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού απάντησαν και εκείνοι με τη σειρά τους στο κάλεσμα της Θύρας 7 και μαζεύτηκαν στο ξενοδοχείο «Hyatt» για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, ενόψει της σημερινής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.
Οι φίλοι των Πειραιωτών συγκεντρώθηκαν όχι μόνο για να εμψυχώσουν, αλλά και για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης, λίγο πριν το κρίσιμο Game 5, το οποίο θα κρίνει εν πολλοίς τον πρωταθλητή Ελλάδας.
Συγκεκριμένα περίπου 350 οπαδοί του Ολυμπιακού, βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο και αποθέωσαν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Οι φίλοι των Πειραιωτών συγκεντρώθηκαν όχι μόνο για να εμψυχώσουν, αλλά και για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης, λίγο πριν το κρίσιμο Game 5, το οποίο θα κρίνει εν πολλοίς τον πρωταθλητή Ελλάδας.
Συγκεκριμένα περίπου 350 οπαδοί του Ολυμπιακού, βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο και αποθέωσαν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Καθολική αποθέωση για τον Φουρνιέ από τους φίλους του Ολυμπιακού pic.twitter.com/UnMezpQYKM— SPORT24 (@sport24) June 13, 2026
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