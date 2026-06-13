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Λεβαδειακός κατά Νίκου Παπαδόπουλου: «Υπήρχε συμφωνία αλλά αποφάσισε να πάει στον ΑΠΟΕΛ»
Λεβαδειακός κατά Νίκου Παπαδόπουλου: «Υπήρχε συμφωνία αλλά αποφάσισε να πάει στον ΑΠΟΕΛ»
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός για τον Νίκο Παπαδόπουλο
Μετά την εξαιρετική πορεία στη σεζόν που τελείωσε χώρισαν και επίσημα οι δρόμοι του Λεβαδειακού με τον Νίκο Παπαδόπουλο.
Ο Έλληνας τεχνικός θα καθίσει στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ για τη νέα σεζόν με την ομάδα της Βοιωτίας να βγάζει ανακοίνωση και να καταγγέλλει ότι υπήρχε συμφωνία κυρίων η οποία δεν τηρήθηκε.
H ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός
«Μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, η ΠΑΕ Λεβαδειακός είχε καταλήξει σε προφορική συμφωνία ‘κυρίων’ με τον κ. Νίκο Παπαδόπουλο, που αφορούσε τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και τις οικονομικές απολαβές του για τη συνέχιση της συνεργασίας μας.
Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας μας, κ. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, κόντρα τις διαβεβαιώσεις του κ. Παπαδόπουλου για το αντίθετο, μάς ενημέρωσε ότι ο πελάτης του αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ, παρά τη συμφωνία που υπήρχε».
Ο Έλληνας τεχνικός θα καθίσει στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ για τη νέα σεζόν με την ομάδα της Βοιωτίας να βγάζει ανακοίνωση και να καταγγέλλει ότι υπήρχε συμφωνία κυρίων η οποία δεν τηρήθηκε.
H ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός
«Μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, η ΠΑΕ Λεβαδειακός είχε καταλήξει σε προφορική συμφωνία ‘κυρίων’ με τον κ. Νίκο Παπαδόπουλο, που αφορούσε τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και τις οικονομικές απολαβές του για τη συνέχιση της συνεργασίας μας.
Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας μας, κ. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, κόντρα τις διαβεβαιώσεις του κ. Παπαδόπουλου για το αντίθετο, μάς ενημέρωσε ότι ο πελάτης του αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ, παρά τη συμφωνία που υπήρχε».
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