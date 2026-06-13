Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής με ενοχλήσεις ο Ντόρσεϊ για τον 5ο τελικό
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Ολυμπιακός Τάιλερ Ντόρσεϊ Παναθηναϊκός Basket League

Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής με ενοχλήσεις ο Ντόρσεϊ για τον 5ο τελικό

Με ενδεκάδα θα παραταχθεί τελικά ο Ολυμπιακός στο Game 5

Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής με ενοχλήσεις ο Ντόρσεϊ για τον 5ο τελικό
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Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον 5ο τελικό της Stoiximan Basket League με τον Παναθηναϊκό. 

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ένιωσε ενοχλήσεις (είχε τενοντίτιδα) στην τελευταία δοκιμή και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του. 

Έτσι ο Ολυμπιακός κατεβαίνει στον τελικό με 11 παίκτες: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς.
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