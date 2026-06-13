Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής με ενοχλήσεις ο Ντόρσεϊ για τον 5ο τελικό
Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής με ενοχλήσεις ο Ντόρσεϊ για τον 5ο τελικό
Με ενδεκάδα θα παραταχθεί τελικά ο Ολυμπιακός στο Game 5
Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον 5ο τελικό της Stoiximan Basket League με τον Παναθηναϊκό.
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ένιωσε ενοχλήσεις (είχε τενοντίτιδα) στην τελευταία δοκιμή και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του.
Έτσι ο Ολυμπιακός κατεβαίνει στον τελικό με 11 παίκτες: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς.
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ένιωσε ενοχλήσεις (είχε τενοντίτιδα) στην τελευταία δοκιμή και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του.
Έτσι ο Ολυμπιακός κατεβαίνει στον τελικό με 11 παίκτες: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα