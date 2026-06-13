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Το Πεκίνο αναλαμβάνει τη διοργάνωση του FIBA Intercontinental Cup έως το 2028
Το Πεκίνο αναλαμβάνει τη διοργάνωση του FIBA Intercontinental Cup έως το 2028
Το Διηπειρωτικό Κύπελλο της FIBA (FIBA Intercontinental Cup) ξεκινά μια νέα εποχή στην ιστορία του, μετά από συμφωνία που αναδεικνύει το Πεκίνο ως τη διοργανώτρια πόλη του θεσμού για τα επόμενα τρία χρόνια
Η πρωτεύουσα της Κίνας θα υποδεχθεί μερικούς από τους κορυφαίους συλλόγους του μπάσκετ υπό την αιγίδα της FIBA από το 2026 έως το 2028, με την πρώτη έκδοση επί κινεζικού εδάφους να κάνει τζάμπολ στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026.
Το Πεκίνο παίρνει τη σκυτάλη από τη Σιγκαπούρη, η οποία φιλοξένησε τη διοργάνωση από το 2023 έως το 2025, μια περίοδος που σηματοδότησε τη συνεχή άνοδο στην ανάπτυξη του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, εντάσσοντας στο τουρνουά ομάδες από την Αφρική, την Ασία και την Ωκεανία.
«Ενώ οι ρίζες της διοργάνωσης βρίσκονται πίσω στο 1965, μια από τις βασικές μας αποστολές ήταν να δώσουμε στο FIBA Intercontinental Cup μια νέα πνοή τη δεκαετία του 2020. Αυτό που ξεκίνησε ως μία διοργάνωση μεταξύ δύο μόνο ομάδων έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικά παγκόσμιο τουρνουά. Μαζί με τους πολύτιμους συνεργάτες μας από την Κινεζική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, τον Δήμο του Πεκίνου, το Δημοτικό Γραφείο Αθλητισμού του Πεκίνου και τον μακροχρόνιο συνεργάτη μας, τον Όμιλο Επιχειρήσεων Πεκίνου, είμαστε βέβαιοι ότι η διοργάνωση θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτό το ταξίδι καθιστά το Πεκίνο μοναδικό ως οικοδεσπότη των σημαντικότερων διοργανώσεων της FIBA τόσο σε επίπεδο όσο και εθνικών ομάδων, μετά τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης της FIBA το 2019», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής.
«Η γνώση και η εμπειρία της φιλοξενίας μιας μεγάλης διοργάνωσης εδώ είναι εξαιρετική και τώρα είναι η ώρα να προσφέρουμε από κοινού αξέχαστες στιγμές μπάσκετ το 2026, το 2027 και το 2028», πρόσθεσε ο κ. Ζαγκλής.
Η φιλοξενία της διοργάνωσης στο Πεκίνο αποτελεί ένα ακόμη βήμα αναγνώρισης της συνεχούς ανόδου του μπάσκετ σε όλη την Κίνα, του επαγγελματισμού των εμπλεκόμενων φορέων και του πάθους των φιλάθλων της.
Ιστορικά στοιχεία και οι πρώτες ομάδες του 2026
Στις προηγούμενες 35 εκδόσεις του, το FIBA Intercontinental Cup έχει δει 36 συμμετέχοντες από έξι ηπείρους. Η Ευρώπη προηγείται στον συνολικό πίνακα των τροπαίων με 24 Κύπελλα.
Συνολικά, η Ισπανία έχει κατακτήσει τους περισσότερους τίτλους (12), με τους έξι τελευταίους να προέρχονται από συλλόγους που την εκπροσώπησαν ως κάτοχοι του Basketball Champions League Europe.
Οι νικητές των διοργανώσεων του 2026 για το Basketball Champions League στην Ευρώπη (Ρίτας Βίλνιους, Λιθουανία), το Basketball Champions League Americas (Μπόκα Τζούνιορς, Αργεντινή) και το Basketball Africa League (RSSB Τάιγκερς, Ρουάντα) έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στη διοργάνωση, ενώ η πλήρης λίστα των ομάδων θα επιβεβαιωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
Το Πεκίνο παίρνει τη σκυτάλη από τη Σιγκαπούρη, η οποία φιλοξένησε τη διοργάνωση από το 2023 έως το 2025, μια περίοδος που σηματοδότησε τη συνεχή άνοδο στην ανάπτυξη του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, εντάσσοντας στο τουρνουά ομάδες από την Αφρική, την Ασία και την Ωκεανία.
«Ενώ οι ρίζες της διοργάνωσης βρίσκονται πίσω στο 1965, μια από τις βασικές μας αποστολές ήταν να δώσουμε στο FIBA Intercontinental Cup μια νέα πνοή τη δεκαετία του 2020. Αυτό που ξεκίνησε ως μία διοργάνωση μεταξύ δύο μόνο ομάδων έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικά παγκόσμιο τουρνουά. Μαζί με τους πολύτιμους συνεργάτες μας από την Κινεζική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, τον Δήμο του Πεκίνου, το Δημοτικό Γραφείο Αθλητισμού του Πεκίνου και τον μακροχρόνιο συνεργάτη μας, τον Όμιλο Επιχειρήσεων Πεκίνου, είμαστε βέβαιοι ότι η διοργάνωση θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτό το ταξίδι καθιστά το Πεκίνο μοναδικό ως οικοδεσπότη των σημαντικότερων διοργανώσεων της FIBA τόσο σε επίπεδο όσο και εθνικών ομάδων, μετά τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης της FIBA το 2019», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής.
«Η γνώση και η εμπειρία της φιλοξενίας μιας μεγάλης διοργάνωσης εδώ είναι εξαιρετική και τώρα είναι η ώρα να προσφέρουμε από κοινού αξέχαστες στιγμές μπάσκετ το 2026, το 2027 και το 2028», πρόσθεσε ο κ. Ζαγκλής.
Η φιλοξενία της διοργάνωσης στο Πεκίνο αποτελεί ένα ακόμη βήμα αναγνώρισης της συνεχούς ανόδου του μπάσκετ σε όλη την Κίνα, του επαγγελματισμού των εμπλεκόμενων φορέων και του πάθους των φιλάθλων της.
Ιστορικά στοιχεία και οι πρώτες ομάδες του 2026
Στις προηγούμενες 35 εκδόσεις του, το FIBA Intercontinental Cup έχει δει 36 συμμετέχοντες από έξι ηπείρους. Η Ευρώπη προηγείται στον συνολικό πίνακα των τροπαίων με 24 Κύπελλα.
Συνολικά, η Ισπανία έχει κατακτήσει τους περισσότερους τίτλους (12), με τους έξι τελευταίους να προέρχονται από συλλόγους που την εκπροσώπησαν ως κάτοχοι του Basketball Champions League Europe.
Οι νικητές των διοργανώσεων του 2026 για το Basketball Champions League στην Ευρώπη (Ρίτας Βίλνιους, Λιθουανία), το Basketball Champions League Americas (Μπόκα Τζούνιορς, Αργεντινή) και το Basketball Africa League (RSSB Τάιγκερς, Ρουάντα) έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στη διοργάνωση, ενώ η πλήρης λίστα των ομάδων θα επιβεβαιωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
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