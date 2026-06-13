Το Πεκίνο αναλαμβάνει τη διοργάνωση του FIBA Intercontinental Cup έως το 2028

Το Διηπειρωτικό Κύπελλο της FIBA (FIBA Intercontinental Cup) ξεκινά μια νέα εποχή στην ιστορία του, μετά από συμφωνία που αναδεικνύει το Πεκίνο ως τη διοργανώτρια πόλη του θεσμού για τα επόμενα τρία χρόνια