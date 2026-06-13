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Παναθηναϊκός: Επιστροφή Όσμαν στην εξάδα των ξένων, εκτός Χουάντσο και Σλούκας
Παναθηναϊκός: Επιστροφή Όσμαν στην εξάδα των ξένων, εκτός Χουάντσο και Σλούκας
Εμεινε εκτός εξάδας ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος είχε βοηθήσει αρκετά τους «πράσινους» στο Game 3 και στο Game 4
Ο Τσέντι Όσμαν επιστρέφει στην εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το Game 5, εκτός ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ όπως επίσης και ο Κένεθ Φαρίντ.
Ο Τούρκος φόργουορντ έσφιξε τα δόντια και δήλωσε «παρών» για τον 5ο και πιο κρίσιμο τελικό της Stoiximan GBL.
Αν και είχε ενοχλήσεις στη μέση, αν και έμεινε εκτός από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν για το Game 5 της σειράς, το οποίο και θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή! Αντίθετα έμεινε εκτός εξάδας ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος είχε βοηθήσει αρκετά τους «πράσινους» στο Game 3 και στο Game 4 όπου είχε μείνει εκτός ο Τσέντι Όσμαν. Φυσικά για ένα ακόμα ματς έμεινε εκτός εξάδας ξένων ο Κένεθ Φαρίντ.
Έτσι, λοιπόν, η εξάδα των ξένων για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, αποτελείται από τους Τι Τζέι Σορτς, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ.
Τα προβλήματα ωστόσο υπάρχουν στις τάξεις του Παναθηναϊκού AKTOR καθώς έχουν τεθεί νοκ άουτ, τόσο ο Κώστας Σλούκας όσο και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να έχουν μόλις 11 παίκτες διαθέσιμους για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν.
Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το Game 5
Τι Τζέι Σορτς
Τσέντι Όσμαν
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Τζέριαν Γκραντ
Κέντρικ Ναν
Ματίας Λεσόρ
Η... 11άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου
Ο Τούρκος φόργουορντ έσφιξε τα δόντια και δήλωσε «παρών» για τον 5ο και πιο κρίσιμο τελικό της Stoiximan GBL.
Αν και είχε ενοχλήσεις στη μέση, αν και έμεινε εκτός από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν για το Game 5 της σειράς, το οποίο και θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή! Αντίθετα έμεινε εκτός εξάδας ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος είχε βοηθήσει αρκετά τους «πράσινους» στο Game 3 και στο Game 4 όπου είχε μείνει εκτός ο Τσέντι Όσμαν. Φυσικά για ένα ακόμα ματς έμεινε εκτός εξάδας ξένων ο Κένεθ Φαρίντ.
Έτσι, λοιπόν, η εξάδα των ξένων για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, αποτελείται από τους Τι Τζέι Σορτς, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ.
Τα προβλήματα ωστόσο υπάρχουν στις τάξεις του Παναθηναϊκού AKTOR καθώς έχουν τεθεί νοκ άουτ, τόσο ο Κώστας Σλούκας όσο και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να έχουν μόλις 11 παίκτες διαθέσιμους για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν.
Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το Game 5
Τι Τζέι Σορτς
Τσέντι Όσμαν
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Τζέριαν Γκραντ
Κέντρικ Ναν
Ματίας Λεσόρ
Η... 11άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου
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