Η Μπάγερν διέλυσε με 6-2 και τη Φράιμπουργκ συνεχίζοντας την επέλαση στη Bundesliga - Δείτε τα γκολ

Η Φράιμπουργκ προηγήθηκε με 1-2 στο Μόναχο, αλλά οι ασταμάτητοι Βαυαροί έκαναν εύκολα την ανατροπή και συνέχισαν την προέλαση τους προς τον τίτλο - Νέα απώλεια η Νότρμουντ, νέα ήττα για τη Βόλφσμπουργκ και νίκη για την Άουγκσμπουργκ