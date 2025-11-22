Η Νότιγχαμ Φόρεστ «άλωσε» το Άνφιλντ, 3-0 την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ - Στην 11η θέση οι Reds - Δείτε τα γκολ
SPORTS
Premier League Τσέλσι Λίβερπουλ Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ «άλωσε» το Άνφιλντ, 3-0 την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ - Στην 11η θέση οι Reds - Δείτε τα γκολ

Έκτη ήττα στη σεζόν στην Premier League για τη Λίβερπουλ, βαθμολογική ανάσα για τη Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ «άλωσε» το Άνφιλντ, 3-0 την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ - Στην 11η θέση οι Reds - Δείτε τα γκολ
5 ΣΧΟΛΙΑ
Συνεχίζεται ο κατήφορος της Λίβερπουλ στην Premier League. 

Οι πρωταθλητές ηττήθηκαν με 3-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Άνφιλντ και έπεσαν στην 11η θέση και στο -8 από την Άρσεναλ η οποία έχει και αγώνα λιγότερο. 

Η Λίβερπουλ μετά από 12 παιχνίδια έχει 6 ήττες και 6 νίκες. Τη σεζόν 2024-25 που κατέκτησε το πρωτάθλημα είχε μόλις 4 ήττες σε 38 αγώνες. 

H ομάδα του λιμανιού έχασε back to back παιχνίδι με διαφορά 3+ γκολ από το 1965 και για πρώτη φορά μετά το 1992 δέχτηκε 20 γκολ σε 12 ματς. 

Από την άλλη η Φόρεστ που δεν ξεκίνησε καλά στη σεζόν έφτασε στους 12 βαθμούς και είναι πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού. 

Οι πρωταθλητές έχουν πλέον μόλις μια νίκη σε επτά παιχνίδια (1-0-6), ενώ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν για το Champions League, με τον Σλοτ να μην αισθάνεται πλέον και τόσο ασφαλής στον πάγκο των «κόκκινων».


Η Φόρεστ από την πλευρά της συνεχίζει την ανοδική πορεία στο πρωτάθλημα μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σον Ντάις, καθώς την ήττα από την Μπόρνμουθ ακολούθησαν η ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η νίκη επί της Λιντς και σήμερα η μεγάλη νίκη στο Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Ντάις εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και πήρε αναπάντεχα εύκολα τη νίκη με τα γκολ των Μουρίλο (33'), Σαβόνα (46') και Γκιμπς-Γουάιτ (78').

Από εκεί και πέρα η Φούλαμ σταμάτησε στο Λονδίνο τη ξέφρενη πορεία της Σάντερλαντ (1-0), ενώ η Μπράιτον λύγισε στο τέλος την αντίσταση της Μπρέντφορντ και πήρε τους τρεις βαθμούς (2-1), με τους Τζίμα και Κωστούλα να μην παίρνουν σε αυτό το ματς χρόνο συμμετοχής.

Νωρίτερα, μέτρια ήταν η Τσέλσι, πήρε όμως αυτό που ήθελε στο «Τερφ Μουρ», επικρατώντας με 2-0 της Μπέρνλι. Με τα γκολ των Νέτο (37') και Φερνάντες (88') η ομάδα του Εντσο Μαρέσκα κατέκτησε την τρίτη σερί νίκη της και ανέβηκε στη 21η θέση της βαθμολογίας, παραμένοντας στο «κυνήγι» του τίτλου.

Premier League (12η)


Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2 (37' Νέτο, 88' Φερνάντες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2 (69' πεν. Ταβερνιέ, 81' Ουνάλ-11', 35' Γουίλσον) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1 (71' Γουέλμπεκ, 84' Χίνσελγουντ-29' πεν. Τιάγκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0 (84' Χιμένεθ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ 

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 (33' Μουρίλο, 46' Σαβόνα-78' Γκιμπς-Γουάιτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2 (63' Μουνιόθ, 69' Πίνο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 22/11 

Λιντς-Άστον Βίλα 23/11

Άρσεναλ-Τότεναμ 23/11

Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον 24/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Άρσεναλ 26 -11αγ.

Τσέλσι 23

Μάντσεστερ Σίτι 22 -11αγ.

Κρίσταλ Πάλας 20

Σάντερλαντ 19

Μπόρνμουθ 19

Μπράιτον 19

Τότεναμ 18 -11αγ.

Αστον Βίλα 18 -11αγ.

Μάντσεστερ Γ. 18 -11αγ.

Λίβερπουλ 18

Μπρέντφορντ 16

Έβερτον 15 -11αγ.

Φούλαμ 14

Νιούκαστλ 12 -11αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Λιντς 11 -11αγ.

Γουέστ Χαμ 11

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2

Κλείσιμο


Ειδήσεις σήμερα:

Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»

«Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Η δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο έφυγε από εκπομπή μέσα σε 20 δευτερόλεπτα

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου - Πώς εντοπίστηκε η σορός σε σπηλιά τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης