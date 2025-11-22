Η Νότιγχαμ Φόρεστ «άλωσε» το Άνφιλντ, 3-0 την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ - Στην 11η θέση οι Reds - Δείτε τα γκολ

Συνεχίζεται ο κατήφορος της Λίβερπουλ στην Premier League. Οι πρωταθλητές ηττήθηκαν με 3-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Άνφιλντ και έπεσαν στην 11η θέση και στο -8 από την Άρσεναλ η οποία έχει και αγώνα λιγότερο.Η Λίβερπουλ μετά από 12 παιχνίδια έχει 6 ήττες και 6 νίκες. Τη σεζόν 2024-25 που κατέκτησε το πρωτάθλημα είχε μόλις 4 ήττες σε 38 αγώνες.H ομάδα του λιμανιού έχασε back to back παιχνίδι με διαφορά 3+ γκολ από το 1965 και για πρώτη φορά μετά το 1992 δέχτηκε 20 γκολ σε 12 ματς.Από την άλλη η Φόρεστ που δεν ξεκίνησε καλά στη σεζόν έφτασε στους 12 βαθμούς και είναι πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού.

Οι πρωταθλητές έχουν πλέον μόλις μια νίκη σε επτά παιχνίδια (1-0-6), ενώ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν για το Champions League, με τον Σλοτ να μην αισθάνεται πλέον και τόσο ασφαλής στον πάγκο των «κόκκινων».







Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Η Φόρεστ από την πλευρά της συνεχίζει την ανοδική πορεία στο πρωτάθλημα μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σον Ντάις, καθώς την ήττα από την Μπόρνμουθ ακολούθησαν η ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η νίκη επί της Λιντς και σήμερα η μεγάλη νίκη στο Λίβερπουλ.

This is unacceptable, for any team let alone for Liverpool. pic.twitter.com/sSO6SFyfJ2 — Samuel (@SamueILFC) November 22, 2025

Η ομάδα του Ντάις εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και πήρε αναπάντεχα εύκολα τη νίκη με τα γκολ των Μουρίλο (33'), Σαβόνα (46') και Γκιμπς-Γουάιτ (78').

Από εκεί και πέρα η Φούλαμ σταμάτησε στο Λονδίνο τη ξέφρενη πορεία της Σάντερλαντ (1-0), ενώ η Μπράιτον λύγισε στο τέλος την αντίσταση της Μπρέντφορντ και πήρε τους τρεις βαθμούς (2-1), με τους Τζίμα και Κωστούλα να μην παίρνουν σε αυτό το ματς χρόνο συμμετοχής.

Νωρίτερα, μέτρια ήταν η Τσέλσι, πήρε όμως αυτό που ήθελε στο «Τερφ Μουρ», επικρατώντας με 2-0 της Μπέρνλι. Με τα γκολ των Νέτο (37') και Φερνάντες (88') η ομάδα του Εντσο Μαρέσκα κατέκτησε την τρίτη σερί νίκη της και ανέβηκε στη 21η θέση της βαθμολογίας, παραμένοντας στο «κυνήγι» του τίτλου.



Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2 (37' Νέτο, 88' Φερνάντες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2 (69' πεν. Ταβερνιέ, 81' Ουνάλ-11', 35' Γουίλσον) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1 (71' Γουέλμπεκ, 84' Χίνσελγουντ-29' πεν. Τιάγκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0 (84' Χιμένεθ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 (33' Μουρίλο, 46' Σαβόνα-78' Γκιμπς-Γουάιτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2 (63' Μουνιόθ, 69' Πίνο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 22/11

Λιντς-Άστον Βίλα 23/11

Άρσεναλ-Τότεναμ 23/11

Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον 24/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Άρσεναλ 26 -11αγ.

Τσέλσι 23

Μάντσεστερ Σίτι 22 -11αγ.

Κρίσταλ Πάλας 20

Σάντερλαντ 19

Μπόρνμουθ 19

Μπράιτον 19

Τότεναμ 18 -11αγ.

Αστον Βίλα 18 -11αγ.

Μάντσεστερ Γ. 18 -11αγ.

Λίβερπουλ 18

Μπρέντφορντ 16

Έβερτον 15 -11αγ.

Φούλαμ 14

Νιούκαστλ 12 -11αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Λιντς 11 -11αγ.

Γουέστ Χαμ 11

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2