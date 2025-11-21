Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο
Χωρίς Πασχαλάκη και Μπρούνο στο ματς του Σαββάτου οι Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (22/11, 20:00) εντός έδρας τον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε την Παρασκευή (21/11) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.
Ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι εξής ποδοσφαιριστές:
Μπιανκόν, Μάνσα, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Πιρόλα, Έσε, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι.
