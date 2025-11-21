Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο
SPORTS
Ολυμπιακός Ατρόμητος Super League 1

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο

Χωρίς Πασχαλάκη και Μπρούνο στο ματς του Σαββάτου οι Πειραιώτες

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (22/11, 20:00) εντός έδρας τον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε την Παρασκευή (21/11) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Ο προπονητής  Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι εξής ποδοσφαιριστές:

Μπιανκόν, Μάνσα, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Πιρόλα, Έσε, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι.


Ειδήσεις σήμερα

Αντιδράσεις Άγκυρας για τον συμπληρωματικό χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που κατέθεσε η Αθήνα

Η μυθιστορηματική ζωή του Πάνου Μαρινόπουλου, του επιχειρηματία που λάτρεψε το ευ ζην

Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης