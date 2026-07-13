Τσαλουχίδης στο Protothema Sports: Είχα μελετήσει πολύ τον Μαραντόνα, αλλά δεν τον φοβόμουν

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr για την εμπειρία του Μουντιάλ 1994 που ο ίδιος ήταν επιφορτισμένος με το μαρκάρισμα του Ντιέγκο Μαραντόνα