Τσαλουχίδης στο Protothema Sports: Είχα μελετήσει πολύ τον Μαραντόνα, αλλά δεν τον φοβόμουν
Τσαλουχίδης στο Protothema Sports: Είχα μελετήσει πολύ τον Μαραντόνα, αλλά δεν τον φοβόμουν
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μίλησε στην εκπομπή του protothema.gr για την εμπειρία του Μουντιάλ 1994 που ο ίδιος ήταν επιφορτισμένος με το μαρκάρισμα του Ντιέγκο Μαραντόνα
Πώς είναι να μαρκάρεις τον Ντιέγκο Μαραντόνα; Δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές που να μπορούν να απαντήσουν σε μια τέτοια ερώτηση. Ενας εξ αυτών είναι ο Γιώτης Τσαλουχίδης που το 1994 είχε βρεθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ για το πρώτο Μουντιάλ στο οποίο συμμετείχε η Εθνική Ελλάδος. Στο πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης η γαλανόλευκη είχε αντιμετωπίσει την Αργεντινή και ο Τσαλουχίδης ήταν εκείνος που ο Αλκέτας Παναγούλιας είχε επιφορτίσει με το μαρκάρισμά του.
Σήμερα, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή ProtothemaSports και μίλησε για την εμπειρία του 1994, το μαρκάρισμα του Ντιέγκο Μαραντόνα, τον προπονητή της Εθνικής, όσα πήγαν λάθος και πολλά περισσότερα.
Αρχικά ανέφερε για τις συνθήκες στις ΗΠΑ τότε: «Οταν πήγαμε εμείς στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω των πολύ δύσκολων καιρικών συνθηκών, είχαμε βαρέλια με πάγο και πετσέτες για να αντέχουμε τις προπονήσεις», ενώ στη συνέχεια μίλησε για την εμπειρία να αντιμετωπίζεις τον Μαραντόνα.
«Οταν έχεις παίξει με τον Μαραντόνα είναι μια ποδοσφαιρική κορύφωση. Ευτύχησα να παίξω και με τον Μπάτζιο, με τον Ζίκο, με τον Βαλντεράμα, με τον Λιντμάνεν. Πολλοί με ρωτούσαν πώς τους αντιμετώπιζα. Δεν είναι εγωιστικό αυτό που θα πω, αλλά πίστευα πολύ στον εαυτό μου, δεν φοβόμουν.
Επειδή ήμασταν στο ξενοδοχείο, είχαμε βίντεο και έβλεπα τον Μαραντόνα συνέχεια. Μου έλεγε τότε ο συγκάτοικός μου στο ξενοδοχείο Μηνάς Χατζίδης: «τι κοιτάς; φοβήθηκες;» και του είχα πει πως δεν φοβάμαι. Τον μελέτησα όμως πολύ καλά. Το μυστικό ήταν ότι δεν τον άφησα να γυρίσει ποτέ, τον είχα πολύ κοντά. Η οδηγία του Παναγούλια ήταν να μην πάρει τη μπάλα ο Μαραντόνα και γυρίσει.
Αν αφήσεις τον Μαραντόνα να γυρίσει, δεν έχεις καμία τύχη. Έτυχε μια φορά τον χτύπησα και πήρα και την κάρτα. Μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι δε μίλησε ποτέ, δεν είπε ποτέ τίποτα. Μάλιστα επειδή τον μάρκαρα και συνέχεια στενά και τον τραβούσα, ούτε με στραβοκοίταξε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ηταν ο Μαραντόνα, θα μπορούσε να κοιτάξει στραβά αλλά δεν το έκανε ποτέ»
Για το αν έχουμε αδικήσει εκείνη την Εθνική του 1994, ο Γιώτης Τσαλουχίδης απαντά: «Το πιο σημαντικό ήταν το παιχνίδι με την Βουλγαρία και μετά μετη Νιγηρία. Δυστυχώς μετά την ήττα από την Αργεντινή ήταν σαν να ήρθε η συντέλεια του κόσμου, ειδικά από τον Τύπο. Είχε επηρεαστεί πάρα πολύ και ο Παναγούλιας και άλλαξε όλη την ομάδα. Οταν μια ομάδα χάνει το πρώτο παιχνίδι, οι παίκτες που είναι ποιοτικοί περιμένουν την εξιλέωση στο επόμενο ματς γιατί… βράζουν και θέλουν να μπουν στο επόμενο να δείξουν. Το είχε παραδεχθεί ο Παναγούλιας ότι δεν έπρεπε να κάνει τόσες αλλαγές. Είχε φοβερή επαφή με τον παίκτη ο Αλκέτας, μας άκουγε και έπαιρνε το καλύτερο μας».
Όσο για το τι οδήγησε στην κατάρρευση της ομάδας, απάντησε: «Στη χαρά είναι όλοι μαζί, στην ήττα εξαφανίζονται όλοι σαν τα ποντίκια».
Σχετικά με το Μουντιάλ 2026, ο Γιώτης Τσαλουχίδης είπε αρχικά πως ο Μέσι είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και συμπλήρωσε πως δεν πρέπει να υποτιμάμε την Αγγλία, καθώς είναι πολύ καλή ομάδα. Τόνισε όμως πως για εκείνον το μεγάλο φαβορί είναι Γαλλία επειδή είναι η πιο πλήρης ομάδα.
Σήμερα, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή ProtothemaSports και μίλησε για την εμπειρία του 1994, το μαρκάρισμα του Ντιέγκο Μαραντόνα, τον προπονητή της Εθνικής, όσα πήγαν λάθος και πολλά περισσότερα.
Αρχικά ανέφερε για τις συνθήκες στις ΗΠΑ τότε: «Οταν πήγαμε εμείς στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω των πολύ δύσκολων καιρικών συνθηκών, είχαμε βαρέλια με πάγο και πετσέτες για να αντέχουμε τις προπονήσεις», ενώ στη συνέχεια μίλησε για την εμπειρία να αντιμετωπίζεις τον Μαραντόνα.
«Οταν έχεις παίξει με τον Μαραντόνα είναι μια ποδοσφαιρική κορύφωση. Ευτύχησα να παίξω και με τον Μπάτζιο, με τον Ζίκο, με τον Βαλντεράμα, με τον Λιντμάνεν. Πολλοί με ρωτούσαν πώς τους αντιμετώπιζα. Δεν είναι εγωιστικό αυτό που θα πω, αλλά πίστευα πολύ στον εαυτό μου, δεν φοβόμουν.
Επειδή ήμασταν στο ξενοδοχείο, είχαμε βίντεο και έβλεπα τον Μαραντόνα συνέχεια. Μου έλεγε τότε ο συγκάτοικός μου στο ξενοδοχείο Μηνάς Χατζίδης: «τι κοιτάς; φοβήθηκες;» και του είχα πει πως δεν φοβάμαι. Τον μελέτησα όμως πολύ καλά. Το μυστικό ήταν ότι δεν τον άφησα να γυρίσει ποτέ, τον είχα πολύ κοντά. Η οδηγία του Παναγούλια ήταν να μην πάρει τη μπάλα ο Μαραντόνα και γυρίσει.
Αν αφήσεις τον Μαραντόνα να γυρίσει, δεν έχεις καμία τύχη. Έτυχε μια φορά τον χτύπησα και πήρα και την κάρτα. Μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι δε μίλησε ποτέ, δεν είπε ποτέ τίποτα. Μάλιστα επειδή τον μάρκαρα και συνέχεια στενά και τον τραβούσα, ούτε με στραβοκοίταξε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ηταν ο Μαραντόνα, θα μπορούσε να κοιτάξει στραβά αλλά δεν το έκανε ποτέ»
Για το αν έχουμε αδικήσει εκείνη την Εθνική του 1994, ο Γιώτης Τσαλουχίδης απαντά: «Το πιο σημαντικό ήταν το παιχνίδι με την Βουλγαρία και μετά μετη Νιγηρία. Δυστυχώς μετά την ήττα από την Αργεντινή ήταν σαν να ήρθε η συντέλεια του κόσμου, ειδικά από τον Τύπο. Είχε επηρεαστεί πάρα πολύ και ο Παναγούλιας και άλλαξε όλη την ομάδα. Οταν μια ομάδα χάνει το πρώτο παιχνίδι, οι παίκτες που είναι ποιοτικοί περιμένουν την εξιλέωση στο επόμενο ματς γιατί… βράζουν και θέλουν να μπουν στο επόμενο να δείξουν. Το είχε παραδεχθεί ο Παναγούλιας ότι δεν έπρεπε να κάνει τόσες αλλαγές. Είχε φοβερή επαφή με τον παίκτη ο Αλκέτας, μας άκουγε και έπαιρνε το καλύτερο μας».
Όσο για το τι οδήγησε στην κατάρρευση της ομάδας, απάντησε: «Στη χαρά είναι όλοι μαζί, στην ήττα εξαφανίζονται όλοι σαν τα ποντίκια».
Σχετικά με το Μουντιάλ 2026, ο Γιώτης Τσαλουχίδης είπε αρχικά πως ο Μέσι είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και συμπλήρωσε πως δεν πρέπει να υποτιμάμε την Αγγλία, καθώς είναι πολύ καλή ομάδα. Τόνισε όμως πως για εκείνον το μεγάλο φαβορί είναι Γαλλία επειδή είναι η πιο πλήρης ομάδα.
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