Επιχείρηση «Παπουτσωμένος Γάτος»: Πώς θα έφταναν οι Κούρδοι μαχητές ως την Τεχεράνη για να ανατρέψουν τους μουλάδες

Την είσοδο Κούρδων μαχητών από το Ιρακινό Κουρδιστάν στο Ιράν, με τελικό προορισμό την Τεχεράνη, είχαν σχεδιάσει οι Ισραηλινοί - Ο ρόλος του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ - Οι διαρροές και οι πιέσεις της Τουρκίας που «χάλασαν» την επιχείρηση