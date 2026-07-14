Νέα αίτηση στον Άρειο Πάγο για ανάσυρση της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών

Ο Ζαχαρίας Κεσσές αναφέρθηκε στην ανάγκη να εξεταστεί ο ιδρυτής της Ιντελέξα ως μάρτυρας ή σε διαφορετική περίπτωση αν κριθεί ότι εκείνος δεν μπορεί λόγω της πρωτόδικης καταδίκης του για την υπόθεση του predator, να κληθούν να καταθέσουν πέντε στελέχη της εταιρείας