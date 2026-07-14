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Νέα αίτηση στον Άρειο Πάγο για ανάσυρση της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών
Νέα αίτηση στον Άρειο Πάγο για ανάσυρση της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών
Ο Ζαχαρίας Κεσσές αναφέρθηκε στην ανάγκη να εξεταστεί ο ιδρυτής της Ιντελέξα ως μάρτυρας ή σε διαφορετική περίπτωση αν κριθεί ότι εκείνος δεν μπορεί λόγω της πρωτόδικης καταδίκης του για την υπόθεση του predator, να κληθούν να καταθέσουν πέντε στελέχη της εταιρείας
Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό.
Ο Ζαχαρίας Κεσσές αναφέρθηκε στην ανάγκη να εξεταστεί ο ιδρυτής της Ιντελέξα ως μάρτυρας ή σε διαφορετική περίπτωση αν κριθεί ότι εκείνος δεν μπορεί λόγω της πρωτόδικης καταδίκης του για την υπόθεση του predator, να κληθούν να καταθέσουν πέντε στελέχη της εταιρείας ο ρόλος των οποίων αναδείχθηκε στην πρωτόδικη δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές.
Σύμφωνα με τον κ. Κεσσέ, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα της υπόθεσης, κατέθεσε σήμερα τη νέα αίτηση ανάσυρσης και διερεύνησης της υπόθεσης στη βάση του δικογράφου που κατέθεσε ο πρωτόδικα καταδικασθείς Ταλ Ντίλιαν κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα με το οποίο ζητάει αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμηση από το δικαστήριο του Ισραήλ.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε «η αξία αυτού του νέου αποδεικτικού στοιχείου έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν μόνο πούλησε σε ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει σχέση με την χρήση του στην Ελλάδα». Η νέα αίτηση θα συσχετιστεί με τις αιτήσεις για την ίδια υπόθεση που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας, με τελευταία αυτή που κατέθεσε πρόσφατα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ο οποίος ήταν και ο ίδιος θύμα του κακόβουλου λογισμικού predator ζητώντας από τη δικαιοσύνη σε βάθος έρευνα.
Ο Ζαχαρίας Κεσσές αναφέρθηκε στην ανάγκη να εξεταστεί ο ιδρυτής της Ιντελέξα ως μάρτυρας ή σε διαφορετική περίπτωση αν κριθεί ότι εκείνος δεν μπορεί λόγω της πρωτόδικης καταδίκης του για την υπόθεση του predator, να κληθούν να καταθέσουν πέντε στελέχη της εταιρείας ο ρόλος των οποίων αναδείχθηκε στην πρωτόδικη δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές.
Σύμφωνα με τον κ. Κεσσέ, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα της υπόθεσης, κατέθεσε σήμερα τη νέα αίτηση ανάσυρσης και διερεύνησης της υπόθεσης στη βάση του δικογράφου που κατέθεσε ο πρωτόδικα καταδικασθείς Ταλ Ντίλιαν κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα με το οποίο ζητάει αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμηση από το δικαστήριο του Ισραήλ.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε «η αξία αυτού του νέου αποδεικτικού στοιχείου έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν μόνο πούλησε σε ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει σχέση με την χρήση του στην Ελλάδα». Η νέα αίτηση θα συσχετιστεί με τις αιτήσεις για την ίδια υπόθεση που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας, με τελευταία αυτή που κατέθεσε πρόσφατα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ο οποίος ήταν και ο ίδιος θύμα του κακόβουλου λογισμικού predator ζητώντας από τη δικαιοσύνη σε βάθος έρευνα.
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