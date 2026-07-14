Πέθανε ο μουσικός Γιώργος Λαγογιάννης σε ηλικία 48 ετών

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Σε ηλικία 48 ετών έφυγε από τη ζωή ο μουσικόςΗ είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του The Peppers Beatles Tribute Band που ο ίδιος υπήρξε μέλος, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του στη Ριτσώνα την Πέμπτη 16 Ιουλίου.Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Γιώργο μας, Λαγέ μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτό το συγκρότημα δεν θα είχε υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles- μας έμαθες τόσα πολλά... Το ταλέντο σου, το μοναδικό σου "αυτί", το πάθος στην ερμηνεία τόσο στα πλήκτρα όσο και στα φωνητικά αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό- όχι μόνο στη μικρή μας tribute band, αλλά συνολικά στη μουσική σκηνή της Αθήνας, όπως μαρτυρούν οι αποχαιρετισμοί τόσων σπουδαίων μουσικών και συγκροτημάτων σήμερα. Πάνω από όλα σε ευχαριστούμε για το απίστευτο χιούμορ και την καλοσύνη σου. Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Λαγογιάννη στη Ριτσώνα, την Πέμπτη 16/7 στις 13.30».Ο Γιώργος Λαγογιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Η μουσική μπήκε από νωρίς στη ζωή του και αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτή, σπουδάζοντας κλασικό πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στο Ωδείο Αττικής και στη συνέχεια μοντέρνο πιάνο με τους Δημήτρη Πολύτιμο, Γώργο Κατσάνο, Άγγελο Τσουρέλη και Σάμι Αμίρη.Σε πολύ νεαρή ηλικία ξεκίνησε να παίζει ως μέλος και session μουσικός με πολλά ελληνικά, κυρίως αγγλόφωνα, συγκροτήματα και μουσικούς, ενώ έχει συνεργαστεί και περιοδεύσει στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τους Joe Louis Walker, Lourrie Bell, Louisiana Red, Murali Coryell, Big Time Sarah, Doogie White, Matthew Skoller, Linwood Taylor, Henry Oden, Nellie Travis. Ο Γιώργος Λαγογιάννης υπήρξε μέλος και των The Bet, Blues Cargo και άλλων συγκροτημάτων.Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στους οικείους του και σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η δημοσιογράφος Μυρτώ Κάζη, ήταν ξαδέρφη του και θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια με μία ανάρτηση στον προφίλ της στο Facebook.Στην ανάρτησή της έγραψε: «Για ένα κορίτσι σαν κι εμένα που δεν είχα την τύχη σε αυτή τη ζωή να έχω αδέρφια, τα 4 μου πρώτα ξαδέρφια είναι ό,τι πιο κοντινό έχω σε οικογένεια. Το να χάνω τον ξαδερφούλη μου, τον Γιώργο μας, στα 48 του είναι μια πληγή στην καρδιά μας που ο χρόνος θα δείξει πώς θα κλείσει. Αυτός δεν είναι ένας επικήδειος για τον Γιώργο γιατί ξέρω ότι δεν θα του άρεσε καθόλου. Είναι απλώς ένας ειλικρινής φόρος τιμής για έναν άνθρωπο με καλοσύνη μωρού παιδιού. Ο Γιώργος, ξέρετε, όσο ταλέντο στη μουσική δεν είχε όλη η οικογένεια, το πήρε όλο πάνω του. Καλλιτέχνης από κούνια, καλλιτέχνης στην ψυχή και τη ζωή, ένας άνθρωπος που δεν πείραξε ποτέ ούτε ένα μυρμήγκι. Θα ήθελα πολύ να πιστεύω στον θεό, να μπορώ να πιστέψω ότι για κάποιον -δικό του σαδιστικό λόγο- τον πήρε κοντά του, θα ήθελα να πιστεύω ότι ταξιδεύει στο φως, αλλά δυστυχώς δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Πιστεύω όμως, ότι η ενέργεια του Γιώργου μας, θα είναι εδώ μέσα από τις μουσικές του και την ανθρώπινη παρακαταθήκη που άφησε. Ένας άνθρωπος γλυκός, ταπεινός, τόσο ταλαντούχος και τόσο μοναδικός. Γιωργάκη μου χαίρομαι που δεν ταλαιπωρήθηκες άλλο. Η ζωή είναι δυστυχώς πολύ πολύ άδικη».