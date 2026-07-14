Protothema Sports με καλεσμένους τον πρωταθλητή Ευρώπης Γιάννη Γκούμα και τους Αντώνη Αντωνίου, Σάκη Τανιμανίδη
SPORTS
Protothema Sports Μουντιάλ Μουντιαλ 2026 Γιάννης Γκούμας Γαλλία Ισπανία Αντώνης Αντωνίου Σάκης Τανιμανίδης

Protothema Sports με καλεσμένους τον πρωταθλητή Ευρώπης Γιάννη Γκούμα και τους Αντώνη Αντωνίου, Σάκη Τανιμανίδη

Την εκπομπή παρουσίασαν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.

Protothema Sports με καλεσμένους τον πρωταθλητή Ευρώπης Γιάννη Γκούμα και τους Αντώνη Αντωνίου, Σάκη Τανιμανίδη
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Οι ημιτελικοί του Μουντιάλ 2026 αρχίζουν απόψε με το παιχνίδι της Γαλλίας με την Ισπανία και η αθλητική εκπομπή του protothema.gr που ξεκινάει στις 14:00 σας βάζει σε ποδοσφαιρικό ρυθμό.

Μαζί μας ήταν ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 και προπονητής Γιάννης Γκούμας, ο ηθοποιός Αντώνης Αντωνίου και ο παρουσιαστής Σάκης Τανιμανίδης

Την εκπομπή παρουσίασαν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.

Δείτε βίντεο, ολόκληρη την εκπομπή:

Protothema Sports: με τον πρωταθλητή Ευρώπης Γιάννη Γκούμα και τους Αντώνη Αντωνίου, Σάκη Τανιμανίδη


Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.

Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη.

Κάθε ημέρα μετά τις 14:00 στο protothema.gr
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