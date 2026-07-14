Απάτη καρουζέλ για ΦΠΑ ύψους 71 εκατ. ευρώ με ελληνική συμμετοχή εντόπισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνες και κατασχέσεις σε Αττική και Καστοριά