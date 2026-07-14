Μυστήριο με 20 τόνους Έμενταλ που χάθηκαν ανάμεσα σε Βαυαρία και Γαλλία, η αξία τους ξεπερνά τις 80.000 ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
Έμενταλ Γερμανία Τυρί

Μυστήριο με 20 τόνους Έμενταλ που χάθηκαν ανάμεσα σε Βαυαρία και Γαλλία, η αξία τους ξεπερνά τις 80.000 ευρώ

Η αστυνομία της Γερμανίας προσπαθήσει να λύσει το γρίφο του χαμένου τυριού

Μυστήριο με 20 τόνους Έμενταλ που χάθηκαν ανάμεσα σε Βαυαρία και Γαλλία, η αξία τους ξεπερνά τις 80.000 ευρώ
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Η γερμανική αστυνομία προσπαθεί σήμερα να λύσει τον γρίφο του πώς μπορεί να χάθηκαν 20 τόνοι τυρί Έμενταλ στο δρόμο ανάμεσα στη Βαυαρία και τον προορισμό τους στη Γαλλία.

Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του εν λόγω φορτίου και ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας.

Όμως δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το τυρί ήταν αξίας περίπου 80.000 ευρώ.
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