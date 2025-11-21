Αντιδράσεις Άγκυρας για τον συμπληρωματικό χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που κατέθεσε η Αθήνα
Αντιδράσεις Άγκυρας για τον συμπληρωματικό χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που κατέθεσε η Αθήνα
Ο χάρτης αποτυπώνει και τις δύο περιοχές όπου η Ελλάδα έχει κηρύξει ΑΟΖ με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με Αίγυπτο και Ιταλία - Το τουρκικό ΥΠΕΞ καταγγέλλει ότι η χαρτογράφηση παραβιάζει τα τουρκικά θαλάσσια δικαιώματα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο
Νέες αντιδράσεις από την Άγκυρα προκαλεί ο συμπληρωματικός χάρτης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που κατέθεσε η Ελλάδα στην αρμόδια διεύθυνση της Ε.Ε., με τον εκπρόσωπο του τουρκικού ΥΠΕΞ να επανέρχεται και πάλι στις γνωστές διεκδικήσεις της «Γαλάζιας Πατρίδας» και να κατηγορεί την Ελλάδα για προσπάθεια εργαλειοποίησης του ΘΧΣ για επιβολή «τετελεσμένων».
Ο χάρτης, ο οποίος δημοσιεύεται στη σχετική σελίδα της Ε.Ε. για τον ΘΧΣ, αποτυπώνει πέραν της δυνητικής ΑΟΖ βάσει του νόμου 4001/2011 (όπως ήταν ο αρχικός χάρτης που είχε δημοσιευθεί τον Απρίλιο) και τις δύο περιοχές όπου η Ελλάδα έχει κηρύξει ΑΟΖ με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την Αίγυπτο και την Ιταλία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στον χάρτη υπάρχει υποσημείωση ότι έχει κατατεθεί από τις ελληνικές αρχές, ενώ σημειώνεται επίσης ότι ο συνολικός ΘΧΣ δεν έχει ακόμη κατατεθεί πλήρως στην Ε.Ε., παρότι η προθεσμία έχει παρέλθει προ πολλού.
Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντσού Κετσελί, με ανάρτησή του στο Χ, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα, συνεχίζοντας να αγνοεί «τις θεμελιώδεις αρχές του θαλάσσιου διεθνούς δικαίου», επιχειρεί να κάνει δεκτή μέσω της Ε.Ε. Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) που δεν έχει επίσημα ανακηρύξει στην Ανατολική Μεσόγειο, εργαλειοποιώντας τον χάρτη ΘΧΣ. Η Τουρκία, όπως επισημαίνει, απορρίπτει την παράνομη προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένου και παραπέμπει στη μονομερή κατάθεση εκ μέρους της Τουρκίας των (δήθεν) εξωτερικών ορίων της υφαλοκρηπίδας της στην Ανατολική Μεσόγειο με την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020 στον ΟΗΕ.
Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ δηλώνει ότι η περιοχή που εμφανίζεται στον χάρτη ως ελληνική ΑΟΖ (βάσει της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας) «βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας» και, σε απειλητικό ύφος, υποστηρίζει ότι «οι προσπάθειες της Ελλάδας να νομιμοποιήσει αντιλήψεις για την ΑΟΖ και τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της, τα οποία δεν έχει οριοθετήσει με τους γείτονές της, ενσωματώνοντάς τα στον χάρτη ΘΧΣ της, είναι καταδικασμένες σε αποτυχία και συνιστούν μονομερή βήματα που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο».
AB’nin Deniz Mekansal Planlama Platformu’nda Kayıtlı Yunan Deniz Mekansal Planlama Haritası Hakkında:— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) November 21, 2025
Türkiye, BM’nin ilgili organlarının tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen Deniz Mekansal Planlama (DMP) çalışmalarını yakından takip etmektedir. Bilindiği üzere, ülkemiz 16 Nisan…
