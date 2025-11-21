Αντιδράσεις Άγκυρας για τον συμπληρωματικό χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που κατέθεσε η Αθήνα

Ο χάρτης αποτυπώνει και τις δύο περιοχές όπου η Ελλάδα έχει κηρύξει ΑΟΖ με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με Αίγυπτο και Ιταλία - Το τουρκικό ΥΠΕΞ καταγγέλλει ότι η χαρτογράφηση παραβιάζει τα τουρκικά θαλάσσια δικαιώματα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο