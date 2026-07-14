Μεταμορφώνεται το ΣΕΦ, δείτε εικόνες και βίντεο από το εσωτερικό του γηπέδου
SPORTS
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός

Μεταμορφώνεται το ΣΕΦ, δείτε εικόνες και βίντεο από το εσωτερικό του γηπέδου

Συνεχίζεται η προσπάθεια για τη δημιουργία της νέας, σύγχρονης έδρας του Ολυμπιακού

Μεταμορφώνεται το ΣΕΦ, δείτε εικόνες και βίντεο από το εσωτερικό του γηπέδου
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακαίνισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο έχει πλέον μετατραπεί σε ένα μεγάλο εργοτάξιο, καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια για τη δημιουργία της νέας, σύγχρονης έδρας του Ολυμπιακού.

Ο λογαριασμός Redhood στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από την πρόοδο των εργασιών, αποτυπώνοντας τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του γηπέδου.

Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο που δημοσίευσε το Redhood:



Μεταμορφώνεται το ΣΕΦ, δείτε εικόνες και βίντεο από το εσωτερικό του γηπέδου
Μεταμορφώνεται το ΣΕΦ, δείτε εικόνες και βίντεο από το εσωτερικό του γηπέδου


Στόχος είναι οι παρεμβάσεις να ολοκληρωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να μπουν το συντομότερο δυνατό στο ανανεωμένο και εντυπωσιακό «σπίτι» τους, το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία τόσο στους αθλητές όσο και στους φιλάθλους.
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