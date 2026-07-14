Με συνέπεια στις αξίες της κοινωνικής ευθύνης, η bwin συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο
Μεταμορφώνεται το ΣΕΦ, δείτε εικόνες και βίντεο από το εσωτερικό του γηπέδου
Μεταμορφώνεται το ΣΕΦ, δείτε εικόνες και βίντεο από το εσωτερικό του γηπέδου
Συνεχίζεται η προσπάθεια για τη δημιουργία της νέας, σύγχρονης έδρας του Ολυμπιακού
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακαίνισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο έχει πλέον μετατραπεί σε ένα μεγάλο εργοτάξιο, καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια για τη δημιουργία της νέας, σύγχρονης έδρας του Ολυμπιακού.
Ο λογαριασμός Redhood στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από την πρόοδο των εργασιών, αποτυπώνοντας τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του γηπέδου.
Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο που δημοσίευσε το Redhood:
Στόχος είναι οι παρεμβάσεις να ολοκληρωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να μπουν το συντομότερο δυνατό στο ανανεωμένο και εντυπωσιακό «σπίτι» τους, το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία τόσο στους αθλητές όσο και στους φιλάθλους.
Ο λογαριασμός Redhood στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από την πρόοδο των εργασιών, αποτυπώνοντας τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του γηπέδου.
Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο που δημοσίευσε το Redhood:
Στόχος είναι οι παρεμβάσεις να ολοκληρωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να μπουν το συντομότερο δυνατό στο ανανεωμένο και εντυπωσιακό «σπίτι» τους, το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία τόσο στους αθλητές όσο και στους φιλάθλους.
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