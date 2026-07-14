Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας
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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας

Στο σημείο επιχείρησαν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 24 πυροσβεστικά οχήματα, με τη συνδρομή εναέριων μέσων 

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας
UPD: 17 ΣΧΟΛΙΑ
Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (14/7)  στη Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Νωρίτερα το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του Προφήτη Ηλία για να εκκενώσουν.  «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Αλιβερίου απομακρυνθείτε προς Αλιβέρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112. 

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ής ΕΜΟΔΕ και 24 πυροσβεστικά οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου.

Από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό τους.

Το drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο εντόπισε την πυρκαγιά, παρείχε σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος, υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Νωρίτερα, το 112 είχε στείλει μήνυμα στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα. 

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Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.




Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας
UPD: 17 ΣΧΟΛΙΑ

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