Live η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι για την «Ημέρα της Βαστίλης»
Live η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι για την «Ημέρα της Βαστίλης»
Στο Παρίσι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Δύο Rafale της 332 Πτέρυγας Μάχης θα πετάξουν πάνω από τα Ηλύσια Πεδία - Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που ο Μακρόν θα παρακολουθήσει ως αρχηγός του κράτους την παρέλαση
Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν σήμερα το κέντρο του Παρισιού για τους εορτασμούς της Ημέρας της Βαστίλης, παρά τον έντονο καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία.
Η φετινή στρατιωτική παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία είχε ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική σημασία, αφού πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, την παρακολούθησε για τελευταία φορά ως αρχηγός του κράτους την εθνική παρέλαση, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Η παρουσία του Ουκρανού προέδρου υπογραμμίζει τη διαρκή στήριξη του Παρισιού προς το Κίεβο, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του.
Στο Παρίσι βρίσκεται και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εκτός από τα εναέρια μέσα στην παρέλαση θα συμμετάσχει και πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων (3 Αξιωματικοί και 18 στρατιώτες) του Διακλαδικού Λόχου Απόδοσης Τιμών του ΓΕΕΘΑ. Σημειωτέον ότι ο Διακλαδικός Λόχος Απόδοσης Τιμών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας συγκροτήθηκε το 1992 και υπάγεται στο Ειδικό Τάγμα Ασφάλειας και Φρούρησης, με έδρα την Αθήνα.
Η επίλεκτη αυτή μονάδα έχει ως αποστολή την απόδοση στρατιωτικών τιμών σε επίσημους προσκεκλημένους της κυβέρνησης και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Παράλληλα, ο Λόχος συμμετέχει με υπερηφάνεια σε σημαντικές εθνικές επετειακές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, όπως ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου και οι εκδηλώσεις μνήμης για την Έξοδο του Μεσολογγίου. Ο Λόχος φέρει με υπερηφάνεια τα διακριτικά και την ιστορική παράδοση του ηρωικού 14ου Συντάγματος Πεζικού.
Παράλληλα, στους εορτασμούς θα παρελάσουν και 500 στρατιώτες από τις χώρες που συμμετέχουν στη «Συμμαχία των Προθύμων», σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και της στρατηγικής αυτονομίας που προωθεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.
Η φετινή στρατιωτική παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία είχε ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική σημασία, αφού πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, την παρακολούθησε για τελευταία φορά ως αρχηγός του κράτους την εθνική παρέλαση, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Η παρουσία του Ουκρανού προέδρου υπογραμμίζει τη διαρκή στήριξη του Παρισιού προς το Κίεβο, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του.
Mε ελληνικό άρωμα οι εορτασμοί για την Ημέρας της ΒαστίληςΣτη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 193 άλογα, ενώ ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο μαχητικά Rafale της 332 Πτέρυγας Μάχης, τα οποία θα πετάξουν σε κοινό σχηματισμό μαζί με αντίστοιχα αεροσκάφη από την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία πάνω από τα Ηλύσια Πεδία.
Στο Παρίσι βρίσκεται και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εκτός από τα εναέρια μέσα στην παρέλαση θα συμμετάσχει και πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων (3 Αξιωματικοί και 18 στρατιώτες) του Διακλαδικού Λόχου Απόδοσης Τιμών του ΓΕΕΘΑ. Σημειωτέον ότι ο Διακλαδικός Λόχος Απόδοσης Τιμών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας συγκροτήθηκε το 1992 και υπάγεται στο Ειδικό Τάγμα Ασφάλειας και Φρούρησης, με έδρα την Αθήνα.
Η επίλεκτη αυτή μονάδα έχει ως αποστολή την απόδοση στρατιωτικών τιμών σε επίσημους προσκεκλημένους της κυβέρνησης και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Παράλληλα, ο Λόχος συμμετέχει με υπερηφάνεια σε σημαντικές εθνικές επετειακές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, όπως ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου και οι εκδηλώσεις μνήμης για την Έξοδο του Μεσολογγίου. Ο Λόχος φέρει με υπερηφάνεια τα διακριτικά και την ιστορική παράδοση του ηρωικού 14ου Συντάγματος Πεζικού.
Παράλληλα, στους εορτασμούς θα παρελάσουν και 500 στρατιώτες από τις χώρες που συμμετέχουν στη «Συμμαχία των Προθύμων», σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και της στρατηγικής αυτονομίας που προωθεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.
Το τέλος εποχής του ΜακρόνΣτην καθιερωμένη ομιλία του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι η ειρήνη παραμένει ο βασικός στόχος της Γαλλίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου, ακόμη και με υψηλό τίμημα, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
Η παρέλαση σηματοδοτεί παράλληλα και το τέλος μιας εποχής για τον Εμανουέλ Μακρόν, καθώς πρόκειται για την τελευταία του εμφάνιση ως προέδρου στην εθνική εορτή, πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης και τελευταίας συνταγματικά επιτρεπόμενης θητείας του το επόμενο έτος.
Την ίδια στιγμή, το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία παραμένει ιδιαίτερα ρευστό, με την ακροδεξιά να προετοιμάζεται για τις επόμενες προεδρικές εκλογές και τη Μαρίν Λεπέν να δηλώνει εκ νέου υποψήφια, παρά τη δικαστική της καταδίκη για υπεξαίρεση.
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