Live η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι για την «Ημέρα της Βαστίλης»

Στο Παρίσι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Δύο Rafale της 332 Πτέρυγας Μάχης θα πετάξουν πάνω από τα Ηλύσια Πεδία - Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που ο

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