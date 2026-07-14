Η 16χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι Λεονί Κασέλ έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα, δείτε βίντεο
Η 16χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι Λεονί Κασέλ έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα, δείτε βίντεο
Η 16χρονη άνοιξε την επίδειξη Alta Moda του οίκου Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα της Σικελίας
Η 16χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ, Λεονί έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα, ανοίγοντας την επίδειξη Alta Moda του οίκου Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα της Σικελίας.
Η νεαρή εμφανίστηκε στην πασαρέλα του διάσημου ιταλικού οίκου στο Βοτανικό Πάρκο Radicepura, όπου παρουσιάστηκε η νέα συλλογή, φορώντας μια εντυπωσιακή φλοράλ τουαλέτα με έντονα χρώματα και κοσμήματα, ενώ στα μαλλιά της είχαν τοποθετηθεί άνθη λουλουδιών. Η παρουσία της αποτέλεσε μια από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, καθώς σηματοδότησε το επίσημο ντεμπούτο της ως μοντέλο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Στην επίδειξη βρέθηκαν μεταξύ άλλων η μητέρα της Λεονί, Μόνικα Μπελούτσι, καθώς και η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Κρίστιαν Μπέιλ. Η 16χρονη είναι η δεύτερη κόρη της Ιταλίδας ηθοποιού και του Βενσάν Κασέλ, οι οποίοι απέκτησαν δύο παιδιά κατά τη διάρκεια του γάμου τους, την Ντέβα και τη Λεονί, πριν χωρίσουν το 2013. Η 21χρονη Ντέβα έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική, αλλά εργάζεται και ως μοντέλο.
Η 16χρονη έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της, ενώ η πορεία της στη μόδα φαίνεται να ξεκινά με μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία. Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήρθε λίγους μήνες μετά την φωτογράφιση μαζί με τη μητέρα της στο τεύχος του Απριλίου της ιταλικής Vogue.
Η νεαρή εμφανίστηκε στην πασαρέλα του διάσημου ιταλικού οίκου στο Βοτανικό Πάρκο Radicepura, όπου παρουσιάστηκε η νέα συλλογή, φορώντας μια εντυπωσιακή φλοράλ τουαλέτα με έντονα χρώματα και κοσμήματα, ενώ στα μαλλιά της είχαν τοποθετηθεί άνθη λουλουδιών. Η παρουσία της αποτέλεσε μια από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, καθώς σηματοδότησε το επίσημο ντεμπούτο της ως μοντέλο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Στην επίδειξη βρέθηκαν μεταξύ άλλων η μητέρα της Λεονί, Μόνικα Μπελούτσι, καθώς και η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Κρίστιαν Μπέιλ. Η 16χρονη είναι η δεύτερη κόρη της Ιταλίδας ηθοποιού και του Βενσάν Κασέλ, οι οποίοι απέκτησαν δύο παιδιά κατά τη διάρκεια του γάμου τους, την Ντέβα και τη Λεονί, πριν χωρίσουν το 2013. Η 21χρονη Ντέβα έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική, αλλά εργάζεται και ως μοντέλο.
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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η 16χρονη έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της, ενώ η πορεία της στη μόδα φαίνεται να ξεκινά με μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία. Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήρθε λίγους μήνες μετά την φωτογράφιση μαζί με τη μητέρα της στο τεύχος του Απριλίου της ιταλικής Vogue.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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