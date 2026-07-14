Η 16χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι Λεονί Κασέλ έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα, δείτε βίντεο

Στην επίδειξη βρέθηκαν μεταξύ άλλων η μητέρα της Λεονί, Μόνικα Μπελούτσι, καθώς και η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Κρίστιαν Μπέιλ. Η 16χρονη είναι η δεύτερη κόρη της Ιταλίδας ηθοποιού και του Βενσάν Κασέλ, οι οποίοι απέκτησαν δύο παιδιά κατά τη διάρκεια του γάμου τους, την Ντέβα και τη Λεονί, πριν χωρίσουν το 2013. Η 21χρονη Ντέβα έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική, αλλά εργάζεται και ως μοντέλο.





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emanuela Formoso (@thefashionlover_net)





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη leonie (@leoniecasselbellucci)



Η 16χρονη έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της, ενώ η πορεία της στη μόδα φαίνεται να ξεκινά με μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήρθε λίγους μήνες μετά την φωτογράφιση μαζί με τη μητέρα της στο

Κλείσιμο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue Italia (@vogueitalia)







Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue Italia (@vogueitalia)

Λεονί έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα, ανοίγοντας την επίδειξη Alta Moda του οίκου Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα της Σικελίας.Η νεαρή εμφανίστηκε στην πασαρέλα του διάσημου ιταλικού οίκου στο Βοτανικό Πάρκο Radicepura, όπου παρουσιάστηκε η νέα συλλογή, φορώντας μια εντυπωσιακή φλοράλ τουαλέτα με έντονα χρώματα και κοσμήματα, ενώ στα μαλλιά της είχαν τοποθετηθεί άνθη λουλουδιών. Η παρουσία της αποτέλεσε μια από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, καθώς σηματοδότησε το επίσημο ντεμπούτο της ως μοντέλο.