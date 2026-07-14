Η Καρυστιανού αρχίζει περιοδείες για να βάλει «φρένο» στην κάθοδο του κόμματος στις δημοσκοπήσεις
Η Καρυστιανού αρχίζει περιοδείες για να βάλει «φρένο» στην κάθοδο του κόμματος στις δημοσκοπήσεις
Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» αρχίζει την Παρασκευή από την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα κύκλο περιοδειών, ώστε να συμμετάσχει σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις και να συναντήσει στελέχη και μέλη του κινήματος
Με περιοδείες ανά την Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι επιχειρεί η Μαρία Καρυστιανού να βάλει «φρένο» στην καθοδική πορεία που σημειώνει το κόμμα της σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά και από τις αποχωρήσεις στελεχών.
Την ίδια στιγμή, τα νέα δεδομένα προκαλούν προβληματισμό στους επιτελείς της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», οι οποίοι έχουν αναλάβει να παρουσιάσουν μέσα στις επόμενες μέρες έναν πληρέστερο «οδικό χάρτη» προς τις εκλογές, ξεκινώντας καταρχάς από τη συγκρότηση Οργανωτικών Επιτροπών σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Το Πολιτικό Συμβούλιο προσανατολίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες και στην ενίσχυση της «εικόνας» του κόμματος, με την αξιοποίηση νέων στελεχών για τις καθημερινές πολιτικές μάχες.
Η κυρία Καρυστιανού εν τω μεταξύ αρχίζει την Παρασκευή από την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα κύκλο περιοδειών, ώστε να συμμετάσχει σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις και να συναντήσει στελέχη και μέλη του Κινήματος στην Πελοπόννησο και στην Στερεά Ελλάδα. Στα πλαίσια της περιοδείας της, η Μαρία Καρυστιανού θα βρεθεί:
Την Παρασκευή 17/7 στην Καλαμάτα όπου το πρόγραμμα προβλέπει:
12:30 Συνάντηση με τον κ. Βασιλόπουλο, Δήμαρχο Καλαμάτας.
13:30 Συνάντηση και συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους και παραγωγικούς φορείς της πόλης.
Στις 20:00 θα παρευρεθεί στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού (17-26 Ιουλίου 2026) Καλαμάτας.
Το Σάββατο 18/7 στο Αγρίνιο, όπου στις 10:30 θα βρίσκεται στη Σκουτεσιάδα Αγρινίου, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας «ΟΧΙ στον Ξεριζωμό της Ράϊνας».
Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Αλιέων Μεσολογγίου - Αιτωλικού - Οινιαδών στο Μεσολόγγι.
Στις 18:00 θα βρίσκεται στο Τρίκορφο Φωκίδας, στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ.
Την Κυριακή 19/7/2026 θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη όπου στις 19:30 θα παραστεί στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Προφήτου Ηλίου Πυλαίας, και θα παρευρεθεί στα «Πυλαιώτικα 2026» του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
Την ίδια στιγμή, τα νέα δεδομένα προκαλούν προβληματισμό στους επιτελείς της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», οι οποίοι έχουν αναλάβει να παρουσιάσουν μέσα στις επόμενες μέρες έναν πληρέστερο «οδικό χάρτη» προς τις εκλογές, ξεκινώντας καταρχάς από τη συγκρότηση Οργανωτικών Επιτροπών σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Το Πολιτικό Συμβούλιο προσανατολίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες και στην ενίσχυση της «εικόνας» του κόμματος, με την αξιοποίηση νέων στελεχών για τις καθημερινές πολιτικές μάχες.
Η κυρία Καρυστιανού εν τω μεταξύ αρχίζει την Παρασκευή από την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα κύκλο περιοδειών, ώστε να συμμετάσχει σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις και να συναντήσει στελέχη και μέλη του Κινήματος στην Πελοπόννησο και στην Στερεά Ελλάδα. Στα πλαίσια της περιοδείας της, η Μαρία Καρυστιανού θα βρεθεί:
Την Παρασκευή 17/7 στην Καλαμάτα όπου το πρόγραμμα προβλέπει:
12:30 Συνάντηση με τον κ. Βασιλόπουλο, Δήμαρχο Καλαμάτας.
13:30 Συνάντηση και συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους και παραγωγικούς φορείς της πόλης.
Στις 20:00 θα παρευρεθεί στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού (17-26 Ιουλίου 2026) Καλαμάτας.
Το Σάββατο 18/7 στο Αγρίνιο, όπου στις 10:30 θα βρίσκεται στη Σκουτεσιάδα Αγρινίου, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας «ΟΧΙ στον Ξεριζωμό της Ράϊνας».
Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Αλιέων Μεσολογγίου - Αιτωλικού - Οινιαδών στο Μεσολόγγι.
Στις 18:00 θα βρίσκεται στο Τρίκορφο Φωκίδας, στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ.
Την Κυριακή 19/7/2026 θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη όπου στις 19:30 θα παραστεί στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Προφήτου Ηλίου Πυλαίας, και θα παρευρεθεί στα «Πυλαιώτικα 2026» του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα