Η Καρυστιανού αρχίζει περιοδείες για να βάλει «φρένο» στην κάθοδο του κόμματος στις δημοσκοπήσεις

Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» αρχίζει την Παρασκευή από την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα κύκλο περιοδειών, ώστε να συμμετάσχει σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις και να συναντήσει στελέχη και μέλη του κινήματος