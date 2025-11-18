Champions League: Οριστικά στην Αστάνα η αναμέτρηση Καϊράτ - Ολυμπιακός
SPORTS
Champions League UEFA Καϊράτ Αλμάτι Ολυμπιακός Αστάνα

Champions League: Οριστικά στην Αστάνα η αναμέτρηση Καϊράτ - Ολυμπιακός

Η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί στο Αλμάτι, που είναι η φυσική έδρα της Καϊράτ, αλλά στην πρωτεύουσα του Καζακστάν στις 9 Δεκεμβρίου

Champions League: Οριστικά στην Αστάνα η αναμέτρηση Καϊράτ - Ολυμπιακός
1 ΣΧΟΛΙΟ
Όπως ανακοίνωσε και επίσημα η UEFA, ο αγώνας της Καϊράτ Αλμάτι με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, που έχει οριστεί για τις 9 Δεκεμβρίου στις 17:30, θα διεξαχθεί στην Αστάνα.

Η Καϊράτ είχε ζητήσει η ίδια την αλλαγή της έδρας λόγω των καιρικών συνθηκών που αναμένεται να  επικρατούν εκείνη την περίοδο στο Αλμάτι, προτείνοντας τη διεξαγωγή της αναμέτρησης στην Astana Arena η οποία διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα και αναδιπλούμενη οροφή και είναι χωρητικότητας 30.000 θεατών.

Το αίτημα έγινε δεκτό από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου και ως εκ τούτου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει λίγο πιο... εύκολο ταξίδι στο Καζακστάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι

Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας

Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης