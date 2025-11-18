Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Champions League: Οριστικά στην Αστάνα η αναμέτρηση Καϊράτ - Ολυμπιακός
Champions League: Οριστικά στην Αστάνα η αναμέτρηση Καϊράτ - Ολυμπιακός
Η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί στο Αλμάτι, που είναι η φυσική έδρα της Καϊράτ, αλλά στην πρωτεύουσα του Καζακστάν στις 9 Δεκεμβρίου
Όπως ανακοίνωσε και επίσημα η UEFA, ο αγώνας της Καϊράτ Αλμάτι με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, που έχει οριστεί για τις 9 Δεκεμβρίου στις 17:30, θα διεξαχθεί στην Αστάνα.
Η Καϊράτ είχε ζητήσει η ίδια την αλλαγή της έδρας λόγω των καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατούν εκείνη την περίοδο στο Αλμάτι, προτείνοντας τη διεξαγωγή της αναμέτρησης στην Astana Arena η οποία διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα και αναδιπλούμενη οροφή και είναι χωρητικότητας 30.000 θεατών.
Το αίτημα έγινε δεκτό από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου και ως εκ τούτου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει λίγο πιο... εύκολο ταξίδι στο Καζακστάν.
Ειδήσεις σήμερα:
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Καϊράτ είχε ζητήσει η ίδια την αλλαγή της έδρας λόγω των καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατούν εκείνη την περίοδο στο Αλμάτι, προτείνοντας τη διεξαγωγή της αναμέτρησης στην Astana Arena η οποία διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα και αναδιπλούμενη οροφή και είναι χωρητικότητας 30.000 θεατών.
Το αίτημα έγινε δεκτό από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου και ως εκ τούτου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει λίγο πιο... εύκολο ταξίδι στο Καζακστάν.
Ειδήσεις σήμερα:
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα