Νέος Κόσμος: Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι

Πρόκειται για δύο Έλληνες και έναν Αλβανό που έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές - Συνελήφθη και ο πατέρας ενός εξ αυτών - Το πιθανότερο σενάριο είναι ο 58χρονος να κατέληξε από τα χτυπήματα