Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας

Από την Καστοριά στο αμερικανικό όνειρο

Ο Ηλιάδης μεσήλικας στις ΗΠΑ

Χτίζοντας μια αυτοκρατορία νυχτερινών κέντρων στο Λας Βέγκας

Η είδηση του θανάτου τουσκόρπισε θλίψη στην ελληνική ομογένεια αλλά και στην επιχειρηματική κοινότητα του Λας Βέγκας. Ο ομογενής επιχειρηματίας είχε γίνει γνωστός ωςκαι η ζωή του θυμίζει μυθιστόρημα -από ένα χωριό της Ελλάδας μέχρι την κορυφή της νυχτερινής ζωής της Αμερικής.Ο Ηλιάδης έφυγεαφήνοντας πίσω του μια ιστορία επιτυχίας, επιμονής και προσφοράς. Επρόκειτο για έναν αυτοδημιούργητο Έλληνα που κατέκτησε το αμερικανικό όνειρο και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη νυχτερινή διασκέδαση του Λας Βέγκας.Ο Πίτερ (Αριστοτέλης) Ηλιάδης γεννήθηκε το 1933 στην Αγία Κυριακή Καστοριάς, στη Μακεδονία. Σε ηλικία 18 ετών μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητώντας ευκαιρίες – έφτασε μέσω του Έλις Άιλαντ με λίγες αποσκευές αλλά μεγάλη αποφασιστικότητα για μια καλύτερη ζωή. Αφού πέρασε από τη Μινεσότα και το Σικάγο, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λας Βέγκας το 1955.Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα: εργάστηκε ως μάγειρας και στη συνέχεια ως οδηγός ταξί επί 17 συναπτά έτη, δουλεύοντας ατελείωτες ώρες και αποταμιεύοντας κάθε δολάριο. Η επιμονή του απέδωσε καρπούς, καθώς κατόρθωσε τελικά να αγοράσει την εταιρεία ταξί στην οποία δούλευε και να εξελιχθεί σε μεγαλομέτοχο του μεγαλύτερου δικτύου ταξί του Λας Βέγκας, της Yellow-Checker-Star της κομητείας Κλαρκ.Η επιχειρηματική του δραστηριότητα δεν περιορίστηκε στα ταξί. Ο νεαρός τότε Πίτερ επένδυσε σε διάφορες μικρές επιχειρήσεις: απέκτησε ένα πρατήριο καυσίμων (North Main Gulf) και άνοιξε μπαρ, όπως το Whiskey A-Go-Go και το Fuddy Duddy’s στο Λας Βέγκας. Μέσα από σκληρή δουλειά και ευφυείς κινήσεις, ο άλλοτε φτωχός μετανάστης μεταμορφώθηκε σε έναν ανερχόμενο επιχειρηματία. Ποτέ δεν φοβήθηκε τις νέες ευκαιρίες και σύντομα αποφάσισε να επεκταθεί πέρα από τις μεταφορές, στον χώρο της διασκέδασης και φιλοξενίας.Με το Λας Βέγκας να γνωρίζει οικονομική άνθηση στα τέλη της δεκαετίας του ’80 – ιδιαίτερα μετά το άνοιγμα του θρυλικού καζίνο Mirage το 1989 – ο Πίτερ Ηλιάδης διέβλεψε μια μεγάλη ευκαιρία. Την ίδια χρονιά (1989) έκανε το τολμηρό βήμα να επενδύσει στη νυχτερινή ζωή της πόλης. Άνοιξε το Olympic Gardens, ένα εντυπωσιακό strip club έκτασης 25.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο σύντομα γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έγινε σημείο αναφοράς στη λεωφόρο του Λας Βέγκας.Το εγχείρημα αυτό τον καθιέρωσε ως πρωτοπόρο επιχειρηματία της νύχτας: για πρώτη φορά ένας Έλληνας ομογενής βρισκόταν στο τιμόνι ενός από τα πιο δημοφιλή ανδρικά κέντρα διασκέδασης στην «πόλη των αμαρτιών». Η μεγαλύτερη κίνησή του ήρθε λίγα χρόνια αργότερα. Το 2002 ο Ηλιάδης εγκαινίασε το περίφημο Sapphire Gentlemen’s Club (συχνά αναφερόμενο απλώς ως Sapphire) στη λεωφόρο Industrial Road του Λας Βέγκας. Το Sapphire σύντομα ανακηρύχθηκε το μεγαλύτερο strip club στον κόσμο, με συνολική έκταση περίπου 71.000 τετραγωνικών μέτρων.Για αρκετά χρόνια αποτέλεσε το «στέμμα» της αυτοκρατορίας του Ηλιάδη στη νυχτερινή διασκέδαση. Μαζί με το Olympic Gardens, αυτά τα δύο κλαμπ συγκαταλέγονταν στα διασημότερα νυχτερινά κέντρα της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ.