Ο Λεσόρ σοκαρισμένος από τον τραυματισμό του Έβανς: «Πολύ δύσκολο να βλέπεις κάτι τέτοιο»
Ο Ματίας Λεσόρ, που δίνει τη δική του μάχη επιστροφής, έστειλε μέσω social media το μήνυμά του για τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς
Παγωμάρα στο ΣΕΦ λίγα μόλις λεπτά μετά την επιστροφή του Κίναν Έβανς στη EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε 2’ πριν το τέλος της Α' περιόδου με τη Ζάλγκιρις. Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε άμεσα κοντά του και ο παίκτης οδηγήθηκε στα αποδυτήρια για τις αρχικές εξετάσεις.
Η σκηνή σκόρπισε σιωπή στην εξέδρα, που λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε αποθεώσει την είσοδό του στο παρκέ, σε μια πολυαναμενόμενη πρώτη συμμετοχή με τον Ολυμπιακό στη διοργάνωση. Ο Έβανς έδειξε άμεσα έντονη ενόχληση, δεν μπόρεσε να πατήσει το πόδι του και χρειάστηκε στήριξη για να αποχωρήσει, με συμπαίκτες και αντίπαλους να σπεύδουν κοντά του.
Τη συναισθηματική φόρτιση αποτύπωσε και το δημόσιο μήνυμα του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος βιώνει μακρά απουσία λόγω τραυματισμού: «Γαμ.., είναι πολύ δύσκολο να το βλέπεις αυτό. Προσευχές για εσένα», έγραψε ο Γάλλος σέντερ στο X, εκφράζοντας τη στήριξή του στον Αμερικανό.
Danm this shit really hard to see prayers up 🙏🏿 for you @K3vans12— Mathias Lessort (@ThiasLsf) November 12, 2025
