Σοκ στον Ολυμπιακό: Νέος τραυματισμός και αγωνία για τον Κίναν Έβανς - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, δείτε βίντεο
Ο Αμερικανός, στην επανεμφάνιση του μετά από 1,5 χρόνο στην Euroleague, τραυματίστηκε μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδο του στον αγώνα με τη Ζάλγκιρις
Όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας του έκανε νόημα να βγάλει τη φόρμα του και να μπει στον αγωνιστικό χώρο, όλο το ΣΕΦ σηκώθηκε στο πόδι και άρχισε να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του.
Η ιαχή «Κίναν Έβανς» ακούστηκε από τους χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και τους λιγοστούς οπαδούς της Ζάλγκιρις, της πρώην ομάδας του, σε μια ένδειξη αναγνώρισης της τεράστιας προσπάθειας που έκανε για να επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του (τον Απρίλιο του 2024 στα Play off του λιθουανικού πρωταθλήματος).
Κι αφού έκανε ντεμπούτο την περασμένη Κυριακή στη GBL, ήρθε σήμερα η ώρα για την επιστροφή του και στην Euroleague.
Ο Αμερικανός πάτησε στο παρκέ 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος, αλλά η χαρά όλων κράτησε μόλις δύο λεπτά.
Σε μια ανύποπτη φάση, χωρίς να τον μαρκάρει κάποιος, ο Έβανς έπεσε κάτω, καθώς, όπως φάνηκε από το τηλεοπτικό replay, γύρισε το πόδι του στο παρκέ.
Το ΣΕΦ σίγησε, πάγωσε με τον Έβανς να φωνάζει «no way, no way» («αποκλείεται, αποκλείεται) και τους γιατρούς του Ολυμπιακού να τρέχουν από πάνω του όπως και οι συμπαίκτες του. Δευτερόλεπτα αργότερα μεταφέρθηκε υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια, με το γήπεδο να χειροκροτεί και όλοι να εύχονται να μην είναι κάτι σοβαρό.
Δείτε ΕΔΩ και το βίντεο της NOVA.
Keenan Evans suffered an injury and was helped off the court in his EuroLeague return...— BasketNews (@BasketNews_com) November 12, 2025
Stay strong, Keenan 🙏 pic.twitter.com/IzH2xEGYEA
Nemoguće stvari… tek što se vratio na parket posle više od godinu dana pauze – Kinan Evans je doživeo novu povredu.— B92.sport (@B92sport) November 12, 2025
Uz pomoć fizioterapeuta je napustio parket Dvorane mira i prijateljstva. 🙏 pic.twitter.com/aOGZuccJXq
Υπενθυμίζουμε ότι ο Κίναν Έβανς, όταν αγωνιζόταν στη Ζάλγκιρις, είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξιό του πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024.
