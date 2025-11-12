Σοκ στον Ολυμπιακό: Νέος τραυματισμός και αγωνία για τον Κίναν Έβανς - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός, στην επανεμφάνιση του μετά από 1,5 χρόνο στην Euroleague, τραυματίστηκε μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδο του στον αγώνα με τη Ζάλγκιρις