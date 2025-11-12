Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα

Το καλοκαίρι του 2010 έμελλε να είναι κυριολεκτικά «καυτό» από πολλές απόψεις, ειδικότερα όμως για μια μεταγραφή που άλλαξε τον μπασκετικό χάρτη στην Ελλάδα και γέννησε μια κόντρα που κράτησε 15 χρόνια.



Ακόμη και σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς έλαβε χώρα εκείνο τον Ιούνιο και ο Ακόμη και σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς έλαβε χώρα εκείνο τον Ιούνιο και ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να αφήσει τον Παναθηναϊκό, για να υπογράψει στον «αιώνιο» εχθρό, τον Ολυμπιακό.



Ήταν μια μεταγραφή που έβαλε «φωτιά» στις σχέσεις του Kill Bill με τον Ήταν μια μεταγραφή που έβαλε «φωτιά» στις σχέσεις του Kill Bill με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς , ο οποίος του καταλόγισε ότι, ενώ αρχικά απάντησε θετικά στο «τριφύλλι», μετά εξαφανίστηκε. Εκείνος είχε απαντήσει ότι ο Ζοτς ήξερε πολύ καλά τον λόγο που έφυγε από τον Παναθηναϊκό και έκτοτε σιωπή, με εξαίρεση κάποιες δηλώσεις, που ποτέ όμως δεν ξεκαθάρισαν το τοπίο.



Τελικά χρειάστηκε να περάσουν 15 ολόκληρα χρόνια για να έρθει η ιστορική αγκαλιά της συμφιλίωσης ανάμεσα σε Ομπράντοβιτς και Σπανούλη, την Τρίτη το βράδυ. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα Παρτίζαν-Μονακό, Ζοτς και Kill Bill βαδίζουν ο ένας προς την μεριά του άλλου για την καθιερωμένη χειραψία των προπονητών. Ο Σέρβος προπονητής αγκαλιάζει τον πρώην παίχτη του και του ψιθυρίζει κάποια λόγια στο αυτί, για τα οποία, όταν ρωτήθηκε αργότερα, δεν αποκάλυψε τίποτα, λέγοντας ότι ήταν κάτι πολύ προσωπικό.



Η σκηνή του εναγκαλισμού έγινε viral, αφού από το 2010 μέχρι σήμερα χύθηκαν τόνοι μελάνι, ενώ γράφτηκαν και ειπώθηκαν τα μύρια όσα για την συγκεκριμένη υπόθεση, που έφερε τους δύο άνδρες απέναντι.



Οι δύο όψεις του νομίσματος



Στις αρχές Ιουνίου του 2010, ο Βασίλης Σπανούλης έχει κερδίσει το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς συζητάει μαζί του, αφού το συμβόλαιο του αθλητή με τον ΠΑΟ έχει λήξει. Σύμφωνα με την πλευρά του κόουτς και του τότε βοηθού του, Δημήτρη Ιτούδη, ο Kill Bill εμφανίζεται θετικός στο να μείνει, ενώ η η ΚΑΕ του προτείνει τριετές συμβόλαιο με εξαιρετικές, όπως ειπώθηκε, απολαβές.



Μέχρι τις 21 Ιουνίου όλα δείχνουν να βαίνουν καλώς, όπως έχουν δηλώσει στο παρελθόν ο Ιτούδης και ο Ομπράντοβιτς, όταν μιλάει για τελευταία φορά στο τηλέφωνο με τον Σπανούλη. Στις 11 Ιουλίου, στο ημίχρονο της μετάδοσης του τελικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής, οι αθλητικοί συντάκτες ενημερώνονται για την μεταγραφή του Σπανούλη στον Ολυμπιακό. Υπογράφει για τρία χρόνια με συνολικές απολαβές 7.200.000 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τον ασκό του Αιόλου με τον πρώην προπονητή του και την παλιά του ομάδα.

Χρόνια μετά θα πει ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήξερε πολύ καλά τον λόγο που αποφάσισε να φύγει από τον Παναθηναϊκό, χωρίς να υπεισέρχεται σε περισσότερες λεπτομέρειες. Στον Παναθηναϊκό πνέουν τα μένεα και ο Ζοτς είναι έξαλλος με τον πρώην παίχτη του, ειδικά όταν μιλάει με πολύ δικούς του ανθρώπους για τη φυγή του.



Τελείως αντίθετη άποψη για το θρίλερ της μεταγραφής του Kill Bill είχε ο μάνατζερ του μπασκετμπολίστα, Μίσκο Ραζνιάτοβιτς, ο οποίος το 2014, σε συνέντευξή του, διαφώνησε με την άποψη του Ζοτς ότι ο Σπανούλης δεν κράτησε τον λόγο του. Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο Παναθηναϊκός ήξερε για την προσέγγιση του Ολυμπιακού στον παίχτη, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Για κάθε κίνησή μου ενημέρωνα και τις δύο πλευρές. Μιλούσα με τον Παναθηναϊκό και έλεγα στον Ολυμπιακό την κατάσταση και το αντίστροφο. Τίποτε δεν ήταν μυστικό. Ένιωθα όμως ότι αυτό που δεν καταλάβαιναν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αυτό που δεν τους άρεσε ήταν ότι εξετάζαμε την πιθανότητα. Ήταν εκνευρισμένοι διότι ένας παίχτης του Παναθηναϊκού, σταρ της ομάδας, λαμβάνει υπ’ όψιν του πρόταση άλλης ομάδας. Κατά την άποψή τους έπρεπε να πει ποτέ».



Μόνο που ο Σπανούλης λέει τελικά το «ναι».



Οι εκατέρωθεν βολές και η αγκαλιά