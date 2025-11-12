Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 30 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες

ελεγχθούν

Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη δομή διαμένουν μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα μέσω Λιβύης. Στην πλειονότητά τους είναι Αιγύπτιοι, ενώ υπάρχουν άτομα από Πακιστάν και Μπαγκλαντές.



Τι λέει ο δήμαρχος της περιοχής



Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο Δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Τάτσιος «επικρατεί ηρεμία» αυτή τη στιγμή στη δομή ενώ τόνισε ότι «δεν έχουμε καμία απόδραση, είναι fake news ότι απέδρασαν κάποιοι. Δεν έγινε καμία απόδραση το τονίζω».



Ακόμα ο κ. Τάτσιος ανέφερε ότι οι 30 μετανάστες που προκάλεσαν τη φασαρία «έχουν φύγει ήδη από το Κλειδί κι έχουν μεταφερθεί σε άλλη δομή».



Ο κ. Τάτσιος είπε επίσης ότι «από την πρώτη στιγμή η δομή φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη».



