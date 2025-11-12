Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 30 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 30 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Οι μετανάστες αντιδρούν επειδή δεν δικαιούνται άσυλο και δεν έχουν το δικαίωμα να βγουν εκτός δομής - Ηρεμία επικρατεί αυτή την ώρα στη δομή, η οποία φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη
Επεισόδια ξέσπασαν το μεσημέρι της Τετάρτης (12/11) στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής στις Σέρρες όταν 235 μετανάστες έριξαν ένα μέρος της περίφραξης και έβαλαν φωτιά σε ρούχα. Το περιστατικό έχει πλέον λήξει, ενώ η κλειστή δομή φυλάσσεται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετανάστες που έριξαν την περίφραξη απωθήθηκαν στο εσωτερικό από αστυνομικούς και έβαλαν φωτιά σε ρούχα στον προαύλιο χώρο της δομής η οποία δεν επεκτάθηκε.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 30 συλλήψεις για την εξέγερση, κυρίως μεταναστών από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο. Σημειώνεται πως οι 3 από τους 30 συλληφθέντες, κατηγορούνται και για απόπειρα απόδρασης, καθώς επιχείρησαν να διαφύγουν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.
Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα και ένας από δαγκωματιά κατά τη διάρκεια προσαγωγής.
Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν στο protothema.gr πως οι μετανάστες αντιδρούν επειδή δεν δικαιούνται άσυλο και δεν έχουν το δικαίωμα να βγουν εκτός δομής.
Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία ενώ αναμένεται να ελεγχθούν οι κάμερες ασφαλείας για να εντοπιστούν όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια.
Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη δομή διαμένουν μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα μέσω Λιβύης. Στην πλειονότητά τους είναι Αιγύπτιοι, ενώ υπάρχουν άτομα από Πακιστάν και Μπαγκλαντές.
Τι λέει ο δήμαρχος της περιοχής
Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο Δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Τάτσιος «επικρατεί ηρεμία» αυτή τη στιγμή στη δομή ενώ τόνισε ότι «δεν έχουμε καμία απόδραση, είναι fake news ότι απέδρασαν κάποιοι. Δεν έγινε καμία απόδραση το τονίζω».
Ακόμα ο κ. Τάτσιος ανέφερε ότι οι 30 μετανάστες που προκάλεσαν τη φασαρία «έχουν φύγει ήδη από το Κλειδί κι έχουν μεταφερθεί σε άλλη δομή».
Ο κ. Τάτσιος είπε επίσης ότι «από την πρώτη στιγμή η δομή φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη».
Στο Κλειδί Σιντίκης το κέντρο κράτησης είναι κλειστού τύπου και οι μετανάστες παραμένουν υπό διοικητικό περιορισμό έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης ή απόρριψης της αίτησής τους για διεθνή προστασία - δηλαδή της αναγνώρισης καθεστώτος πρόσφυγα ή μη.
Η Σιντική αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που υλοποιεί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπό τον Θάνο Πλεύρη, με κεντρική επιδίωξη τη μετατροπή των ανοιχτών δομών φιλοξενίας σε ελεγχόμενες δομές κράτησης.
Η κλειστή δομή στις Σέρρες
Η Σιντική αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που υλοποιεί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπό τον Θάνο Πλεύρη, με κεντρική επιδίωξη τη μετατροπή των ανοιχτών δομών φιλοξενίας σε ελεγχόμενες δομές κράτησης.
