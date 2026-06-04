Παναθηναϊκός: Μέρος της προπόνησης Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, αύριο η απόφαση για τη συμμετοχή τους στο Game 2
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Basket League Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Κώστας Σλούκας Νίκος Ρογκαβόπουλος

Παναθηναϊκός: Μέρος της προπόνησης Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, αύριο η απόφαση για τη συμμετοχή τους στο Game 2

Αυξήθηκαν οι ελπίδες για τους δύο Έλληνες μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού προκειμένου να αγωνιστούν στον 2ο αγώνα της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL

Παναθηναϊκός: Μέρος της προπόνησης Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, αύριο η απόφαση για τη συμμετοχή τους στο Game 2
Όπως στον Ολυμπιακό η συμμετοχή ή όχι του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο Game 2 των τελικών της GBL θα αποφασιστεί λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, έτσι και στον Παναθηναϊκό όπως όλα δείχνουν θα αποφασίσουν την τελευταία στιγμή για τους Κώστα Σλούκα, Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Αμφότεροι ακολούθησαν ένα μέρος του σημερινού προγράμματος που δεν είχε υψηλή ένταση, οι όποιες ελπίδες που υπήρχαν αυξήθηκαν, αλλά η οριστική απόφαση θα παρθεί το βράδυ της Παρασκευής (5/6, 21:00).

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