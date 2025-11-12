Η Ζάλγκιρις στο πλευρό του Έβανς: «Μείνε δυνατός Κίναν»
SPORTS
Κίναν Έβανς Ζάλγκιρις Κάουνας

Η Ζάλγκιρις στο πλευρό του Έβανς: «Μείνε δυνατός Κίναν»

Το μήνυμα της Ζάλγκιρις στον Κίναν Έβανς μετά τον τραυματισμό του

Η Ζάλγκιρις στο πλευρό του Έβανς: «Μείνε δυνατός Κίναν»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αγωνία επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς στο παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Ο Αμερικανός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Η στιγμή του τραυματισμού του «πάγωσε» το ΣΕΦ, με συμπαίκτες, αντιπάλους και φιλάθλους να μένουν σιωπηλοί βλέποντας τον πόνο στο πρόσωπό του.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η Ζάλγκιρις έστειλε δημόσιο μήνυμα στήριξης στον άλλοτε παίκτη της, δείχνοντας έμπρακτα τον σεβασμό και τη συμπαράστασή της:

«Μείνε δυνατός, Κίναν», ανέφερε η λιθουανική ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Έβανς, που είχε φορέσει τη φανέλα της Ζάλγκιρις πριν μεταγραφεί στον Ολυμπιακό, χαίρει μεγάλης εκτίμησης στο Κάουνας για τον επαγγελματισμό και τον χαρακτήρα του.



Ειδήσεις σήμερα:

Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες

Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης