Η Ζάλγκιρις στο πλευρό του Έβανς: «Μείνε δυνατός Κίναν»
Αγωνία επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς στο παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Ο Αμερικανός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» αποχώρησε υποβασταζόμενος.
Η στιγμή του τραυματισμού του «πάγωσε» το ΣΕΦ, με συμπαίκτες, αντιπάλους και φιλάθλους να μένουν σιωπηλοί βλέποντας τον πόνο στο πρόσωπό του.
Μέσα σε λίγα λεπτά, η Ζάλγκιρις έστειλε δημόσιο μήνυμα στήριξης στον άλλοτε παίκτη της, δείχνοντας έμπρακτα τον σεβασμό και τη συμπαράστασή της:
«Μείνε δυνατός, Κίναν», ανέφερε η λιθουανική ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Έβανς, που είχε φορέσει τη φανέλα της Ζάλγκιρις πριν μεταγραφεί στον Ολυμπιακό, χαίρει μεγάλης εκτίμησης στο Κάουνας για τον επαγγελματισμό και τον χαρακτήρα του.
Former Zalgiris player Keenan Evans suffered an injury in his EuroLeague return game. Stay strong, Keenan. 💚✊🏽 pic.twitter.com/i5rha6i0kj— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 12, 2025
