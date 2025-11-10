Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πουλήθηκε και επίσημα στο αμερικανικό fund Apollo Sports Capital
Ο σύλλογος της ισπανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε και επίσημα την αλλαγή σελίδας στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς με τους Ενρίκε Θερέθο και Μιγκέλ Άνχελ Χιλ να συνεχίζουν ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αντίστοιχα
Μία ακόμη σημαντική αγοραπωλησία στο χώρο του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα με την Ατλέτικο Μαδρίτης να ανακοινώνει σήμερα ότι νέος μεγαλομέτοχος του συλλόγου είναι η Apollo Sports Capital, ο αθλητικός βραχίονας του επενδυτικού ομίλου Apollo.
Η Apollo Sports Capital ιδρύθηκε μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο καθώς η μητρική εταιρία αποφάσισε να επενδύσει σοβαρά στην αθλητική βιομηχανία και η Ατλέτικο ήταν ένας ελκυστικός στόχος με τις επαφές να προχωρούν σχετικά γρήγορα και σήμερα να γίνονται οι επίσημες ανακοινώσεις με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια επένδυση η οποία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ.
«Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε έναν νέο εταίρο που μοιράζεται το όραμά μας. Η Apollo Sports Capital σέβεται την ιστορία, τις παραδόσεις και την ταυτότητα του συλλόγου και φέρνει μαζί της επιπλέον πόρους και ενθουσιασμό για να συνεχίσουμε την ανάπτυξή μας», ανέφερε ο Μιγκέλ Άνχελ Χιλ (γιος του αείμνηστου προέδρου στη δεκαετία του '90 Ζέσους Χιλ) ο οποίος θα συνεχίσει ως ο διευθύνων σύμβουλος, ενώ στη θέση του προέδρου θα παραμείνει ο έτερος (πρώην) μεγαλομέτοχος) Ενρίκε Θερέθο.
Ο Ρομπ Γκιβόουν, συνέταιρος της Apollo και συνδιαχειριστής της ASC, τόνισε από την πλευρά του: «Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ένας από τους ιστορικότερους συλλόγους της Ευρώπης. Για εμάς είναι τιμή να επενδύσουμε σε έναν οργανισμό με πάνω από 120 χρόνια ιστορίας. Θέλουμε να στηρίξουμε την ομάδα, να ενισχύσουμε τη σχέση της με την κοινότητα και να αναπτύξουμε περαιτέρω το πρότζεκτ της Πόλης του Αθλητισμού».
Πέρα από τη δεδομένη εισροή χρημάτων για μεταγραφές, η Apollo θα αναλάβει και την ολοκλήρωση της «Πόλης του Αθλητισμού», ενός νέου αθλητικού και ψυχαγωγικού κέντρου δίπλα στο στάδιο Riyadh Air Metropolitano. Το έργο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και την πολιτιστική δραστηριότητα στη Μαδρίτη και μια τεράστια πηγή εσόδων για τον σύλλογων.
Πάντως, η ολοκλήρωση της συμφωνίας αργεί ακόμη καθώς θα πρέπει να δοθούν και οι σχετικές εγκρίσεις από τις ισπανικές αρχές κάτι που αναμένεται να συμβεί το πρώτο τρίμηνο του 2026. Όταν ολοκληρωθεί η Apollo Sports Capital θα κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο του ομίλου Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τις ομάδες Ατλέτικο Σαν Λουίς (Μεξικό) και Ατλέτικο Οτάβα (Καναδάς).
