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Βίντεο: Σπάνιο χταπόδι εμφανίστηκε σε παραλία της Εύβοιας
Βίντεο: Σπάνιο χταπόδι εμφανίστηκε σε παραλία της Εύβοιας
Πρόκειται για το χταπόδι «σεντόνι», ένα σπάνιο είδος που ξεχωρίζει για το μέγεθός του και τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του
Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό πλάσμα έκανε την εμφάνισή του στα ρηχά της παραλίας Αλμυροποτάμου στην Εύβοια.
Πρόκειται για το χταπόδι «σεντόνι», ένα σπάνιο είδος που ξεχωρίζει για το μέγεθός του και τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του, δίνοντάς του την όψη ενός απλωμένου σεντονιού όταν κινείται μέσα στο νερό, σύμφωνα με το evima.gr.
Το εντυπωσιακό χταπόδι εντοπίστηκε σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα σε όσους βρίσκονταν στην παραλία. Οι εικόνες που κατέγραψαν λουόμενοι αποτυπώνουν το ασυνήθιστο μέγεθός του και τη μοναδική του μορφή, η οποία σπάνια παρατηρείται τόσο κοντά στις ακτές αφού το συγκεκριμένο είδος ζει κυρίως σε μεγαλύτερα βάθη.
Πρόκειται για το χταπόδι «σεντόνι», ένα σπάνιο είδος που ξεχωρίζει για το μέγεθός του και τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του, δίνοντάς του την όψη ενός απλωμένου σεντονιού όταν κινείται μέσα στο νερό, σύμφωνα με το evima.gr.
Το εντυπωσιακό χταπόδι εντοπίστηκε σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα σε όσους βρίσκονταν στην παραλία. Οι εικόνες που κατέγραψαν λουόμενοι αποτυπώνουν το ασυνήθιστο μέγεθός του και τη μοναδική του μορφή, η οποία σπάνια παρατηρείται τόσο κοντά στις ακτές αφού το συγκεκριμένο είδος ζει κυρίως σε μεγαλύτερα βάθη.
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