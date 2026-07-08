Βίντεο: Σπάνιο χταπόδι εμφανίστηκε σε παραλία της Εύβοιας
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Χταπόδι Παραλία

Βίντεο: Σπάνιο χταπόδι εμφανίστηκε σε παραλία της Εύβοιας

Πρόκειται για το χταπόδι «σεντόνι», ένα σπάνιο είδος που ξεχωρίζει για το μέγεθός του και τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του

Βίντεο: Σπάνιο χταπόδι εμφανίστηκε σε παραλία της Εύβοιας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό πλάσμα έκανε την εμφάνισή του στα ρηχά της παραλίας Αλμυροποτάμου στην Εύβοια.

Πρόκειται για το χταπόδι «σεντόνι», ένα σπάνιο είδος που ξεχωρίζει για το μέγεθός του και τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του, δίνοντάς του την όψη ενός απλωμένου σεντονιού όταν κινείται μέσα στο νερό, σύμφωνα με το evima.gr.

Το εντυπωσιακό χταπόδι εντοπίστηκε σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα σε όσους βρίσκονταν στην παραλία. Οι εικόνες που κατέγραψαν λουόμενοι αποτυπώνουν το ασυνήθιστο μέγεθός του και τη μοναδική του μορφή, η οποία σπάνια παρατηρείται τόσο κοντά στις ακτές αφού το συγκεκριμένο είδος ζει κυρίως σε μεγαλύτερα βάθη.

Σπάνιο χταπόδι σε παραλία της Εύβοιας
Βίντεο: Σπάνιο χταπόδι εμφανίστηκε σε παραλία της Εύβοιας
Βίντεο: Σπάνιο χταπόδι εμφανίστηκε σε παραλία της Εύβοιας
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης