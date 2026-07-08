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EuroCup: Οι αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Άρη
EuroCup: Οι αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Άρη
Η κλήρωση του Άρη και του ΠΑΟΚ στο EuroCup έφερε τον Δικέφαλο του βορρά να συναντάει τη Μονακό στον τέταρτο όμιλο
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του EuroCup για τη σεζόν 2026-27, όπου θα ξεκινήσει να ισχύει νέο φορμάτ με τις ομάδες να αυξάνονται σε 32 οι οποίες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των οκτώ. Δεκαέξι ομάδες θα προκρίνονται στην postseason, η οποία θα περιλαμβάνει τη φάση των «16», τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τους τελικούς, με όλες τις σειρές να διεξάγονται σε format playoffs best-of-three.
Η Ελλάδα είχε διπλή εκπροσώπηση από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να συμπέσουν. Ο Άρης κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο με Λε Μαν, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Ντερτόνα, Ροστόκ και Ρίγα Ζέλι, ενώ ο ΠΑΟΚ στον τέταρτο με Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, Μανρέσα, Ουλμ, Ρόμα, Λιετκαμπέλις και Μπάλκαν Μπότεβγκαρντ.
Αναλυτικά η κλήρωσης:
Α' όμιλος
Λε Μαν
Χάποελ Ιερουσαλήμ
Μπούργος
Τσεντεβίτα
Ντερτόνα
Άρης
Ροστόκ
Ρίγα Ζέλι
Β' όμιλος
Τουρκ Τέλεκομ
Κλουζ
Η Ελλάδα είχε διπλή εκπροσώπηση από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να συμπέσουν. Ο Άρης κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο με Λε Μαν, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Ντερτόνα, Ροστόκ και Ρίγα Ζέλι, ενώ ο ΠΑΟΚ στον τέταρτο με Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, Μανρέσα, Ουλμ, Ρόμα, Λιετκαμπέλις και Μπάλκαν Μπότεβγκαρντ.
Αναλυτικά η κλήρωσης:
Α' όμιλος
Λε Μαν
Χάποελ Ιερουσαλήμ
Μπούργος
Τσεντεβίτα
Ντερτόνα
Άρης
Ροστόκ
Ρίγα Ζέλι
Β' όμιλος
Τουρκ Τέλεκομ
Κλουζ
Τενερίφη
Βενέτσια
Μάξιμα Ρόμα
Σιουλιάι
Λόντον Λάιονς
Σκάιλαϊνερς Φρανκφούρτης
Γ' όμιλος
Μπουργκ
Τόφας
Μπουντουτσνοβστ
Τρέντο
Νάπολι
Νεπτούνας
Τσέμνιτς
Σλασκ Βρότσλαβ
Δ' όμιλος
Μονακό
Μπαχτσεσεχίρ
Μανρέσα
Ουλμ
Ρόμα
Λιετκαμπέλις
ΠΑΟΚ
Μποτεβγκραντ
Βενέτσια
Μάξιμα Ρόμα
Σιουλιάι
Λόντον Λάιονς
Σκάιλαϊνερς Φρανκφούρτης
Γ' όμιλος
Μπουργκ
Τόφας
Μπουντουτσνοβστ
Τρέντο
Νάπολι
Νεπτούνας
Τσέμνιτς
Σλασκ Βρότσλαβ
Δ' όμιλος
Μονακό
Μπαχτσεσεχίρ
Μανρέσα
Ουλμ
Ρόμα
Λιετκαμπέλις
ΠΑΟΚ
Μποτεβγκραντ
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