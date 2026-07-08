Στο μικροσκόπιο η oμοσπονδία της Αργεντινής: Το FBI ξεκίνησε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που προέρχεται από τις ΗΠΑ
Στο μικροσκόπιο η oμοσπονδία της Αργεντινής: Το FBI ξεκίνησε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που προέρχεται από τις ΗΠΑ
Το FBI ερευνά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής για απάτη και ξέπλυμα χρήματος λίγες ώρες μετά την πρόκριση της Αλμπισελέστε στους «8» του Μουντιάλ 2026
Στο... ραντάρ των Αρχών η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής!
Το FBI κάνει έρευνα για απάτη και ξέπλυμα χρήματος ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ.
Η εν λόγω έρευνα συνδέεται με αυτή που είχε ξεκινήσει το 2024 εις βάρος του προέδρου της Ομοσπονδίας, Κλαούντιο Τσίκι Τάπια.
Η παρέα του Μέσι προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, πετυχαίνοντας μια μεγάλη ανατροπή (3-2) κόντρα στην Αίγυπτο του Μο Σαλάχ.
Λίγες ώρες μετά, η Αλμπισελέστε είναι και πάλι στο προσκήνιο αλλά για εξωγηπεδικούς λόγους, που σχετίζονται με τις Αρχές.
Πιο συγκεκριμένα, το FBI καταπιάνεται και εστιάζει με δράσεις της Αργεντίνικης Ομοσπονδίας με τις ΗΠΑ, με πολλά Μέσα του εξωτερικού να χαρακτηρίζουν την είδηση ως σκάνδαλο, ειδικά από τη στιγμή που το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Όπως αναφέρεται, οι αμερικανικές Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν, επί προεδρίας του Κλαούντιο Τάπια, διοχετεύθηκαν μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, με συναλλαγές που ενδέχεται να σχετίζονται με αδικήματα όπως ξέπλυμα χρήματος ή οικονομική απάτη.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που επικαλείται η La Nacion, περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια εσόδων της AFA διαχειρίστηκε η εταιρεία TourProdEnter LLC μέσω πέντε τραπεζικών λογαριασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μέρος αυτών των κεφαλαίων φέρεται να κατέληξε σε εταιρείες για τις οποίες, βάσει των εγγράφων που εξετάζονται, δεν προκύπτει σαφής τεκμηρίωση των υπηρεσιών που παρείχαν.
Υπενθυμίζουμε ότι στους «8», η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2022 θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελβετία, που απέκλεισε την Κολομβία στη ρώσικη ρουλέτα.
Το FBI κάνει έρευνα για απάτη και ξέπλυμα χρήματος ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ.
Η εν λόγω έρευνα συνδέεται με αυτή που είχε ξεκινήσει το 2024 εις βάρος του προέδρου της Ομοσπονδίας, Κλαούντιο Τσίκι Τάπια.
Η παρέα του Μέσι προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, πετυχαίνοντας μια μεγάλη ανατροπή (3-2) κόντρα στην Αίγυπτο του Μο Σαλάχ.
Λίγες ώρες μετά, η Αλμπισελέστε είναι και πάλι στο προσκήνιο αλλά για εξωγηπεδικούς λόγους, που σχετίζονται με τις Αρχές.
Πιο συγκεκριμένα, το FBI καταπιάνεται και εστιάζει με δράσεις της Αργεντίνικης Ομοσπονδίας με τις ΗΠΑ, με πολλά Μέσα του εξωτερικού να χαρακτηρίζουν την είδηση ως σκάνδαλο, ειδικά από τη στιγμή που το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Όπως αναφέρεται, οι αμερικανικές Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν, επί προεδρίας του Κλαούντιο Τάπια, διοχετεύθηκαν μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, με συναλλαγές που ενδέχεται να σχετίζονται με αδικήματα όπως ξέπλυμα χρήματος ή οικονομική απάτη.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που επικαλείται η La Nacion, περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια εσόδων της AFA διαχειρίστηκε η εταιρεία TourProdEnter LLC μέσω πέντε τραπεζικών λογαριασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μέρος αυτών των κεφαλαίων φέρεται να κατέληξε σε εταιρείες για τις οποίες, βάσει των εγγράφων που εξετάζονται, δεν προκύπτει σαφής τεκμηρίωση των υπηρεσιών που παρείχαν.
Une enquête a été ouverte par le FBI sur les agissements de la Fédération argentine de football, selon le quotidien La Nacion. Les opérations financières de l'instance aux États-Unis seraient dans le viseur des autorités américaines > https://t.co/RLlDIdNJ3G pic.twitter.com/Q7qK2uvJX3— L'Équipe (@lequipe) July 8, 2026
Υπενθυμίζουμε ότι στους «8», η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2022 θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελβετία, που απέκλεισε την Κολομβία στη ρώσικη ρουλέτα.
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