Ορκίστηκε ο πιο ψηλός αστυνομικός των ΗΠΑ στο Τέξας με ύψος 2,22 μέτρων, δείτε φωτογραφίες

Είχε αποτύχει στις πρώτες του εξετάσεις για μόλις έναν βαθμό και τότε τον επισκέφθηκε ο θρύλος του ΝΒΑ Σακίλ Ο'Νιλ, ο οποίος τον ενθάρρυνε να μην τα παρατήσει και να ξαναπροσπαθήσει, ενώ κάλυψε και μέρος της χρηματοδότησής του