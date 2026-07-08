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Ομοσπονδία Αιγύπτου: Περήφανοι για την ομάδα, αλλά δεν μπορούμε να σιωπήσουμε για τους διαιτητές και τη χρήση του VAR
Ομοσπονδία Αιγύπτου: Περήφανοι για την ομάδα, αλλά δεν μπορούμε να σιωπήσουμε για τους διαιτητές και τη χρήση του VAR
Η ποδοσφαιρική αρχή της αφρικανικής χώρας, επανήλθε με νέα καυστική ανακοίνωση για τους διαιτητές και τους VARιστες του αγώνα με την Αργεντινή
Αφού προχώρησε σε επίσημη καταγγελία για τη διαιτησία, λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα με την Αργεντινή για τους 16 του Μουντιάλ, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου επανήλθε στο θέμα με ανακοίνωση που πόσταρε στους επίσημους λογιαριασμούς της στα social media.
Στο κείμενο γίνεται λόγος για «απογοήτευση», τονίζεται ότι «δεν θα παραμείνουν σιωπηλοί» και ζητά «όλες οι ομάδες να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης», σε μια σαφή αιχμή για υποτιθέμενη ευνοϊκή μεταχείριση προς την «Αλμπισελέστε».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη προς τον αιγυπτιακό λαό όπου κι αν βρίσκεται, για την ακλόνητη υποστήριξη, την πίστη και την εμπιστοσύνη του στην εθνική ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA.
Η εξαιρετική υποστήριξη που έδειξαν εκατομμύρια Αιγύπτιοι, τόσο στην πατρίδα όσο και σε όλο τον κόσμο, αποτέλεσε πηγή τεράστιας υπερηφάνειας και κινήτρου για τους παίκτες και την αποστολή μας. Η εθνική ομάδα εκπροσώπησε την Αίγυπτο με τιμή, αποφασιστικότητα και γενναιότητα, προσφέροντας εμφανίσεις που αντικατοπτρίζουν το πνεύμα και τον χαρακτήρα του έθνους μας.
Ταυτόχρονα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου δεν μπορεί να σιωπήσει σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αργεντινή, καθώς και για τη μη ορθή χρήση του συστήματος VAR (Video Assistant Referee). Αρκετά κρίσιμα περιστατικά προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες και άφησαν βαθιά ερωτηματικά σχετικά με τη συνέπεια και την αμεροληψία των αποφάσεων που επηρέασαν άμεσα την εξέλιξη του παιχνιδιού.
Μια σειρά από ειδικούς του ποδοσφαίρου και εξειδικευμένους αναλυτές, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, έχουν επισημάνει αμφιλεγόμενες και καθοριστικές διαιτητικές φάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης των υψηλότερων προτύπων ακεραιότητας, δικαιοσύνης και διαφάνειας στη διαιτησία των αγώνων, ιδιαίτερα σε μια διοργάνωση του αναστήματος και της σημασίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
Το αιγυπτιακό ποδόσφαιρο σεβόταν πάντα τις αρχές του fair play, της αθλητικής ακεραιότητας και του σεβασμού προς το παιχνίδι. Αυτές οι ίδιες αρχές απαιτούν όλες οι ομάδες να αγωνίζονται με ίσους όρους και να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα έχουν προκαλέσει, όπως είναι φυσικό, ευρεία απογοήτευση στους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τους υποστηρικτές μας, οι οποίοι προσδοκούσαν τα υψηλότερα πρότυπα διαιτησίας στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.
Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να αγνοηθεί, να υποβαθμιστεί ή να αντιμετωπιστεί ως δευτερεύον. Είναι μια ευθύνη που φέρουμε με πλήρη πεποίθηση και αποφασιστικότητα. Κάθε παίκτης που φοράει τη φανέλα της Αιγύπτου και κάθε φίλαθλος που στέκεται στο πλευρό της ομάδας, αξίζει δικαιοσύνη, σεβασμό και ίση εφαρμογή των νόμων του παιχνιδιού.
Αν και το αποτέλεσμα ανήκει πλέον στην ιστορία, η υπερηφάνειά μας για τους παίκτες μας και την ενότητα του αιγυπτιακού έθνους παραμένει ακλόνητη.»
Στο κείμενο γίνεται λόγος για «απογοήτευση», τονίζεται ότι «δεν θα παραμείνουν σιωπηλοί» και ζητά «όλες οι ομάδες να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης», σε μια σαφή αιχμή για υποτιθέμενη ευνοϊκή μεταχείριση προς την «Αλμπισελέστε».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη προς τον αιγυπτιακό λαό όπου κι αν βρίσκεται, για την ακλόνητη υποστήριξη, την πίστη και την εμπιστοσύνη του στην εθνική ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA.
Η εξαιρετική υποστήριξη που έδειξαν εκατομμύρια Αιγύπτιοι, τόσο στην πατρίδα όσο και σε όλο τον κόσμο, αποτέλεσε πηγή τεράστιας υπερηφάνειας και κινήτρου για τους παίκτες και την αποστολή μας. Η εθνική ομάδα εκπροσώπησε την Αίγυπτο με τιμή, αποφασιστικότητα και γενναιότητα, προσφέροντας εμφανίσεις που αντικατοπτρίζουν το πνεύμα και τον χαρακτήρα του έθνους μας.
Ταυτόχρονα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου δεν μπορεί να σιωπήσει σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αργεντινή, καθώς και για τη μη ορθή χρήση του συστήματος VAR (Video Assistant Referee). Αρκετά κρίσιμα περιστατικά προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες και άφησαν βαθιά ερωτηματικά σχετικά με τη συνέπεια και την αμεροληψία των αποφάσεων που επηρέασαν άμεσα την εξέλιξη του παιχνιδιού.
Μια σειρά από ειδικούς του ποδοσφαίρου και εξειδικευμένους αναλυτές, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, έχουν επισημάνει αμφιλεγόμενες και καθοριστικές διαιτητικές φάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης των υψηλότερων προτύπων ακεραιότητας, δικαιοσύνης και διαφάνειας στη διαιτησία των αγώνων, ιδιαίτερα σε μια διοργάνωση του αναστήματος και της σημασίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
Το αιγυπτιακό ποδόσφαιρο σεβόταν πάντα τις αρχές του fair play, της αθλητικής ακεραιότητας και του σεβασμού προς το παιχνίδι. Αυτές οι ίδιες αρχές απαιτούν όλες οι ομάδες να αγωνίζονται με ίσους όρους και να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα έχουν προκαλέσει, όπως είναι φυσικό, ευρεία απογοήτευση στους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τους υποστηρικτές μας, οι οποίοι προσδοκούσαν τα υψηλότερα πρότυπα διαιτησίας στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.
Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να αγνοηθεί, να υποβαθμιστεί ή να αντιμετωπιστεί ως δευτερεύον. Είναι μια ευθύνη που φέρουμε με πλήρη πεποίθηση και αποφασιστικότητα. Κάθε παίκτης που φοράει τη φανέλα της Αιγύπτου και κάθε φίλαθλος που στέκεται στο πλευρό της ομάδας, αξίζει δικαιοσύνη, σεβασμό και ίση εφαρμογή των νόμων του παιχνιδιού.
Αν και το αποτέλεσμα ανήκει πλέον στην ιστορία, η υπερηφάνειά μας για τους παίκτες μας και την ενότητα του αιγυπτιακού έθνους παραμένει ακλόνητη.»
The Egyptian FA have lodged a formal complaint to Fifa, citing 'double standards' from the officiating team in their match against Argentina - but will anything come of it? 🤔 pic.twitter.com/KpKtXmzTEW— BBC Sport (@BBCSport) July 8, 2026
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