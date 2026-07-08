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Protothema Sports: Η επική πρόκριση της Αργεντινής στο μικροσκόπιο με τους Φάνη Γκέκα, Κώστα Φραγκολιά - Στιλιστικό σχόλιο του Λάκη Γαβαλά για το Μουντιάλ
Protothema Sports: Η επική πρόκριση της Αργεντινής στο μικροσκόπιο με τους Φάνη Γκέκα, Κώστα Φραγκολιά - Στιλιστικό σχόλιο του Λάκη Γαβαλά για το Μουντιάλ
Οι καλεσμένοι στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουν για τις ματσάρες του Μουντιάλ, ενώ πλούσιο θα είναι το ρεπορτάζ για τις τελευταίες εξελίξεις σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο μπάσκετ - Ενημέρωση και για τους BIG-5 του ελληνικού ποδοσφαίρου
Στο protothema.gr και στην αθλητική εκπομπή της Τετάρτης 8 Ιουλίου: Τα πάντα για το Μουντιάλ 2026, την τεράστια ανατροπή της Αργεντινής του Μέσι και την ματσάρα της Ελβετίας με την Κολομβία που κρίθηκε στα πέναλτι, όλο το ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού με Διαμαντίδη, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα και Μπαντιό αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό.
Ρεπορτάζ από τους BIG-5 του ελληνικού ποδοσφαίρου, παρασκήνια, απόψεις και συνεντεύξεις από όλα τα σπορ. Αν θέλεις να ενημερωθείς για όλα αυτά και όχι μόνο, επέλεξε το protothema.gr και την εκπομπή η οποία κάνει... σέντρα στις 14:00.
Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.
Καλεσμένοι είναι ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Φάνης Γκέκας ο οποίος θα μιλήσει για το Μουντιάλ 2014, ο Λάκης Γαβαλάς που θα σχολιάσει στιλιστικά το Μουντιάλ και ο Κώστας Φραγκολιάς.
Κάθε ημέρα μετά τις 14:00 στο protothema.gr
Ρεπορτάζ από τους BIG-5 του ελληνικού ποδοσφαίρου, παρασκήνια, απόψεις και συνεντεύξεις από όλα τα σπορ. Αν θέλεις να ενημερωθείς για όλα αυτά και όχι μόνο, επέλεξε το protothema.gr και την εκπομπή η οποία κάνει... σέντρα στις 14:00.
Την εκπομπή παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.
Καλεσμένοι είναι ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Φάνης Γκέκας ο οποίος θα μιλήσει για το Μουντιάλ 2014, ο Λάκης Γαβαλάς που θα σχολιάσει στιλιστικά το Μουντιάλ και ο Κώστας Φραγκολιάς.
Κάθε ημέρα μετά τις 14:00 στο protothema.gr
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
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