Protothema Sports: Η επική πρόκριση της Αργεντινής στο μικροσκόπιο με τους Φάνη Γκέκα, Κώστα Φραγκολιά - Στιλιστικό σχόλιο του Λάκη Γαβαλά για το Μουντιάλ

Οι καλεσμένοι στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουν για τις ματσάρες του Μουντιάλ, ενώ πλούσιο θα είναι το ρεπορτάζ για τις τελευταίες εξελίξεις σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο μπάσκετ - Ενημέρωση και για τους BIG-5 του ελληνικού ποδοσφαίρου