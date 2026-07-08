Λόρεν Μπένετ: Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η τραγουδίστρια του «Party Rock Anthem» να αυτοκτόνησε
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Λόρεν Μπένετ Τραγουδίστρια

Λόρεν Μπένετ: Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η τραγουδίστρια του «Party Rock Anthem» να αυτοκτόνησε

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και ενδέχεται να χρειαστεί έως τον Οκτώβριο μέχρι να ολοκληρωθεί επίσημα

Λόρεν Μπένετ: Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η τραγουδίστρια του «Party Rock Anthem» να αυτοκτόνησε
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Το ενδεχόμενο να έβαλε η Λόρεν Μπένετ τέλος στη ζωή της εξετάζουν οι Αρχές, σύμφωνα με το TMZ. Πηγές δήλωσαν στο μέσο ότι οι Αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως πιθανή αυτοκτονία. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και ενδέχεται να χρειαστεί έως τον Οκτώβριο μέχρι να ολοκληρωθεί επίσημα.

Ο πατέρας της, Ρίτσαρντ Μπένετ, επέκρινε δημόσια την ιατρική φροντίδα που έλαβε η κόρη του τους μήνες πριν από τον θάνατό της. Σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρίτσαρντ ανέφερε ότι η Λόρεν παρουσίασε «σοβαρή αντίδραση σε συνταγογραφημένο φάρμακο» μήνες πριν πεθάνει.

«Δεν έχουμε υποψίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της, παρά μόνο βαθιά απογοήτευση που, επί πέντε μήνες, οι επαγγελματίες υγείας και οι υπηρεσίες του NHS απέτυχαν να την αντιμετωπίσουν κατάλληλα την περίοδο που είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη», έγραψε.

Ιδιωτική επιμνημόσυνη τελετή πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο πριν από περίπου μιάμιση εβδομάδα, όπου η οικογένεια και οι πιο στενοί φίλοι της Λόρεν συγκεντρώθηκαν για να την αποχαιρετήσουν. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και πρώην μέλη των συγκροτημάτων G.R.L. και Paradiso Girls.

Η Λόρεν Μπένετ είχε συνεργαστεί με τους  LMFAO το 2011 για το «Party Rock Anthem», ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια εκείνης της χρονιάς, προτού ενταχθεί στις G.R.L., το συγκρότημα που τελικά διαλύθηκε το 2015, έχοντας κυκλοφορήσει τραγούδια, όπως τα «Vacation» και «Lighthouse».

Φωτογραφία: Shutterstock
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