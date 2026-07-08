Συγκινητικό μήνυμα του πατέρα του Νεϊμάρ προς τον γιο του: «Συνέχισε να παίζεις, να είσαι ο άνθρωπος που ο Θεός κάλεσε να είσαι»
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Συγκινητικό μήνυμα του πατέρα του Νεϊμάρ προς τον γιο του: «Συνέχισε να παίζεις, να είσαι ο άνθρωπος που ο Θεός κάλεσε να είσαι»

Η απόφαση του Νεϊμάρ να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, προκάλεσε την άμεση και συγκινητική παρέμβαση του πατέρα του

Συγκινητικό μήνυμα του πατέρα του Νεϊμάρ προς τον γιο του: «Συνέχισε να παίζεις, να είσαι ο άνθρωπος που ο Θεός κάλεσε να είσαι»
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Ο Νεϊμάρ δεν άντεξε μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας. Το είπε δημόσια. Τέλος η εθνική ομάδα για τον ίδιο στα 34 του χρόνια. 

Η παρουσία του σούπερ σταρ της Σάντος στο Μουντιάλ υπήρξε μέγα θέμα στη χώρα. Ο Κάρλο Αντσελότι τελικά όχι απλά τον πήρε στην αποστολή αλλά του έδωσε και χρόνο συμμετοχής. 

Η απόφαση του πάντως να αποχωρήσει από την εθνική έφερε τη συγκινητική και άμεση παρέμβαση του πατέρα του. 

Με ανάρτηση του στο instagram, ανέφερε μεταξύ άλλων:  «Γιε μου, συνέχισε να παίζεις ποδόσφαιρο. Ανακάλυψε ξανά τη χαρά του να παίζεις με την μπάλα στα πόδια σου.

Ανακάλυψε ξανά το χαμόγελο στο γήπεδο. Σήμερα, είσαι υγιής. Ο Θεός σου έδωσε άλλη μια ευκαιρία να κάνεις αυτό που πάντα σε πάθιαζε.

Μην φοβάσαι το αύριο. Ζήσε το παρόν. Προπονήσου. Χαμογέλα. Παίξε ποδόσφαιρο. Αγκάλιασε τα παιδιά σου.

Αγάπα την οικογένειά σου. Συνέχισε να είσαι ο άνθρωπος που σε κάλεσε ο Θεός να είσαι».


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A post shared by Neymar Pai (@neymarpai_)

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