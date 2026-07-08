Μητσοτάκης: Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, το casus belli είναι ιστορική ανορθογραφία

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία ήδη κατασκευάζονται - Επανέλαβε ακόμη ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υποδείξει στις ΗΠΑ σε ποιες χώρες θα διαθέσουν αμυντικά συστήματα