Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου, δείτε την επιστολή της

Η πρώην στενή συνεργάτις του Αλέξη Τσίπρα παραιτείται και από το κόμμα - Τη βουλευτική έδρα στην Α' Θεσσαλονίκης καταλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στον ΣΥΡΙΖΑ