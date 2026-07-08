Απίστευτο κι όμως αργεντίνικο: Το ρολόι του Σκαλόνι έγινε η Νο1 διαφήμιση στη χώρα, το άγχος για το ματς και οι 180 παλμοί
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Εθνική Αργεντινής Λιονέλ Σκαλόνι Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Απίστευτο κι όμως αργεντίνικο: Το ρολόι του Σκαλόνι έγινε η Νο1 διαφήμιση στη χώρα, το άγχος για το ματς και οι 180 παλμοί

Εκτός του Μέσι, ο Λιονέλ Σκαλόνι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην Αργεντινή, ακόμα και το ρολόι του έγινε η Νο1 διαφήμιση στη χώρα μετά την τρελή πρόκριση με ανατροπή κόντρα στην Αίγυπτο

Απίστευτο κι όμως αργεντίνικο: Το ρολόι του Σκαλόνι έγινε η Νο1 διαφήμιση στη χώρα, το άγχος για το ματς και οι 180 παλμοί
Γιάννης Χωριανόπουλος
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Αν έλειπε ο Μέσι, ο Λιονέλ Σκαλόνι θα ήταν εκείνος που θα είχε το ρόλο του πρωταγωνιστή για την Αργεντινή.

Δεν είναι μόνο ο προπονητής που έχει οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Κάτι δηλαδή που έχουν πετύχει μόνο ο Μενότι και ο Μπιλάρδο. 

Είναι πως η Αργεντινή συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Να είναι στην πρώτη γραμμή. Αν και με λίγες, σχετικά, προσθήκες στο ρόστερ. Και ακόμα λιγότερες, σε σχέση με το 2022, στην εντεκάδα. 

Ο Σκαλόνι έχει το στάτους του σταρ στην Αργεντινή. Σε τέτοιο βαθμό, που πλέον, κάθε του κίνηση, το καθετί δε γίνεται απλά είδηση. 

Γίνεται viral. 


Η εταιρία ρολογιών, που φορά ο Αργεντίνος τεχνικός δεν έχασε χρόνο. Ανέβασε τη φωτογραφία που πιάνει το πρόσωπο του. Από την εξέλιξη του αγώνα με την Αίγυπτο. 

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Σε αυτή φαίνεται καθαρά το λογότυπο. Πρόσθεσαν και ένα «180 παλμοί» και αυτό ήταν. Είναι η διαφήμιση που συζητιέται όσο καμία άλλη, την επόμενη μέρα του θριάμβου επί της Αιγύπτου. 

«Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Οι παλμοί της καρδιάς σου τα είπαν όλα», αναφέρει το σχετικό διαφημιστικό. 

Βέβαια, το πόσους παλμούς έφτασε ο Σκαλόνι είναι άγνωστο. Αν και ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα, ήταν τόσο συγκινημένος που δεν μπορούσε να μιλήσει. 
 

Γιάννης Χωριανόπουλος
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

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