Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Στην ΑΕΚ και επίσημα ο Αλεξίου, δανεικός από την Ίντερ για ένα χρόνο και οψιόν αγοράς
Στην ΑΕΚ και επίσημα ο Αλεξίου, δανεικός από την Ίντερ για ένα χρόνο και οψιόν αγοράς
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου κεντρικού αμυντικού από την Ίντερ
Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Χρήστος Αλεξίου.
Ο διεθνής με την Κ21, Έλληνας στόπερ ανακοινώθηκε από την Ένωση. Είναι ήδη στην Ολλανδία και κάνει προπονήσεις με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
Ο Αλεξίου υπέγραψε για μια σεζόν δανεικός αλλά η ΑΕΚ διατηρεί οψιόν αγοράς από την Ίντερ.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα διεθνή με την Κ21 αμυντικού Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ, με συμφωνία δανεισμού για μια σεζόν και οψιόν αγοράς.
Ο Χρήστος Αλεξίου γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου 2005 στην Αθήνα. Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και έχει ύψος 1,86 μ. Σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στην Ακαδημία του Ατρομήτου και μόλις στα 16 του χρόνια προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Ίντερ, η οποία προχώρησε στην απόκτησή του.
Η εξέλιξη του Έλληνα στόπερ στα τμήματα υποδομής του ιταλικού συλλόγου ήταν γρήγορη και σταθερή, φτάνοντας να γίνει αρχηγός της Primavera, κατακτώντας μάλιστα το πρωτάθλημα της σεζόν 2024-25. Επίσης, υπήρξε διεθνής με τις ομάδες Κ17 και Κ19 της Ελλάδας και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 10 εμφανίσεις με την Εθνική Κ21.
Χρήστο, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ.
Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».
Ο διεθνής με την Κ21, Έλληνας στόπερ ανακοινώθηκε από την Ένωση. Είναι ήδη στην Ολλανδία και κάνει προπονήσεις με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
Ο Αλεξίου υπέγραψε για μια σεζόν δανεικός αλλά η ΑΕΚ διατηρεί οψιόν αγοράς από την Ίντερ.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα διεθνή με την Κ21 αμυντικού Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ, με συμφωνία δανεισμού για μια σεζόν και οψιόν αγοράς.
Ο Χρήστος Αλεξίου γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου 2005 στην Αθήνα. Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και έχει ύψος 1,86 μ. Σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στην Ακαδημία του Ατρομήτου και μόλις στα 16 του χρόνια προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Ίντερ, η οποία προχώρησε στην απόκτησή του.
Η εξέλιξη του Έλληνα στόπερ στα τμήματα υποδομής του ιταλικού συλλόγου ήταν γρήγορη και σταθερή, φτάνοντας να γίνει αρχηγός της Primavera, κατακτώντας μάλιστα το πρωτάθλημα της σεζόν 2024-25. Επίσης, υπήρξε διεθνής με τις ομάδες Κ17 και Κ19 της Ελλάδας και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 10 εμφανίσεις με την Εθνική Κ21.
Χρήστο, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ.
Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα