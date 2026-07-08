Επεισόδιο Χατζηβασιλείου με Νταβούτογλου για το Κυπριακό: «Έχουμε εισβολή από το 1974, η Τουρκία να αποδεχθεί την πραγματικότητα» - Δείτε βίντεο

Σε συζήτηση σε πάνελ του Economist στο Λαγονήσι ο Τούρκος πρώην πρωθυπουργός δήλωσε πως «η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο» - Αντίδραση και από την Άννα Διαμαντοπούλου, που συμμετείχε στο πάνελ