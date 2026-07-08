Πώς έγινε η αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος: Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι
Πώς έγινε η αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος: Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι
Συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί - Εντοπίστηκε ένα πιστόλι ρέπλικα που πέταξε ο 20χρονος από το αυτοκίνητο κατά την προσπάθεια διαφυγής του
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την αιματηρή καταδίωξη που σημειώθηκε στο Άργος , η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό από σφαίρα ενός 20χρονου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο της μητέρας του και δεν σταμάτησε σε μπλόκο αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια της καταδίωξης φέρεται να πέταξε στον δρόμο ένα πιστόλι, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ήταν ρέπλικα.
Όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να διαφύγει με το αυτοκίνητο, εγκατέλειψε το όχημα και άρχισε να τρέχει μέσα στο σκοτάδι προς έναν μαντρότοιχο, ενώ από τα οχήματά τους είχαν αποβιβαστεί και οι αστυνομικοί.
Δείτε φωτογραφίες από τις έρευνες των αστυνομικών
Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε διασωληνωμένος, φέροντας βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από πυροβολισμό. Υποβλήθηκε άμεσα σε πολύωρη νευροχειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή.
Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν το τραύμα προκλήθηκε από απευθείας βολή ή από εξοστρακισμό σφαίρας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο έχουν εντοπιστεί τρύπες από σφαίρες στον μαντρότοιχο, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.
Όπως είχε γίνει από τις πρώτη στιγμή γνωστό, για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο της μητέρας του και δεν σταμάτησε σε μπλόκο αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια της καταδίωξης φέρεται να πέταξε στον δρόμο ένα πιστόλι, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ήταν ρέπλικα.
Ο 20χρονος προσπάθησε να δραπετεύσει πεζόςΗ καταδίωξη κατέληξε στο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, όπου το όχημα του 20χρονου εγκλωβίστηκε. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο νεαρός φέρεται να εμβόλισε επανειλημμένα τα περιπολικά που συμμετείχαν στην επιχείρηση.
Όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να διαφύγει με το αυτοκίνητο, εγκατέλειψε το όχημα και άρχισε να τρέχει μέσα στο σκοτάδι προς έναν μαντρότοιχο, ενώ από τα οχήματά τους είχαν αποβιβαστεί και οι αστυνομικοί.
«Πυροβολήσαμε στον αέρα», λένε οι αστυνομικοίΟι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα, την ώρα που ο 20χρονος επιχειρούσε να αναρριχηθεί στον τοίχο. Ωστόσο, μία σφαίρα τον τραυμάτισε στο κεφάλι.
Δείτε φωτογραφίες από τις έρευνες των αστυνομικών
Σε σοβαρή κατάσταση ο 20χρονοςΟ 20χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους και, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε εσπευσμένα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Θριάσειου Νοσοκομείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε διασωληνωμένος, φέροντας βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από πυροβολισμό. Υποβλήθηκε άμεσα σε πολύωρη νευροχειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή.
Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν το τραύμα προκλήθηκε από απευθείας βολή ή από εξοστρακισμό σφαίρας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο έχουν εντοπιστεί τρύπες από σφαίρες στον μαντρότοιχο, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.
Όπως είχε γίνει από τις πρώτη στιγμή γνωστό, για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί.
Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για βαριά σωματική βλάβη.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της ΔΑΟΕ.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της ΔΑΟΕ.
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