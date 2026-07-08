Πώς έγινε η αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος: Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι

Συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί - Εντοπίστηκε ένα πιστόλι ρέπλικα που πέταξε ο 20χρονος από το αυτοκίνητο κατά την προσπάθεια διαφυγής του