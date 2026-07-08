Ιωάννα Πηλιχού για απόπειρα κακοποίησης από γιατρό: Πήδηξα πάνω από δύο κρεβάτια και έτρεξα

το κίνημα MeToo





Μιλώντας σε άλλο σημείο για τον ρόλο της «Εύας» που υποδύθηκε στη σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί, η Ιωάννα Πηλιχού είπε: «Την Εύα την έχω λατρέψει, έχει και πολλά στοιχεία από τη δική μου εφηβεία και προσωπικότητα. Ήταν φυτίλι αναμμένο. Είχα και εγώ τις έντονες μεταπτώσεις. Ενώ η Εύα είχε δυναμική προσωπικότητα, ήταν και ένα δοτικό παιδί που θα νοιαζόταν για την οικογένεια και τους φίλους της».







Όσο για το κομμάτι της προσωπικής της ζωής, η ηθοποιός δήλωσε: «Δεν είμαι ο άνθρωπος που αναζητά τη σχέση, ο σχεσάκιας. Περνάω μία χαρά μόνη μου, δεν νιώθω μισή. Έχω κάνει όμως πολύ μακροχρόνιες σχέσεις, γιατί προέκυψαν και ερωτεύτηκα τον άνθρωπο που συνάντησα. Έβλεπα κάποιον και καταλάβαινα ότι αυτός είναι ο ένας που έρχεται».



Όσο για το κομμάτι της προσωπικής της ζωής, η ηθοποιός δήλωσε: «Δεν είμαι ο άνθρωπος που αναζητά τη σχέση, ο σχεσάκιας. Περνάω μία χαρά μόνη μου, δεν νιώθω μισή. Έχω κάνει όμως πολύ μακροχρόνιες σχέσεις, γιατί προέκυψαν και ερωτεύτηκα τον άνθρωπο που συνάντησα. Έβλεπα κάποιον και καταλάβαινα ότι αυτός είναι ο ένας που έρχεται». Μιλώντας σε άλλο σημείο για τον ρόλο της «Εύας» που υποδύθηκε στη σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί, η Ιωάννα Πηλιχού είπε: «Την Εύα την έχω λατρέψει, έχει και πολλά στοιχεία από τη δική μου εφηβεία και προσωπικότητα. Ήταν φυτίλι αναμμένο. Είχα και εγώ τις έντονες μεταπτώσεις. Ενώ η Εύα είχε δυναμική προσωπικότητα, ήταν και ένα δοτικό παιδί που θα νοιαζόταν για την οικογένεια και τους φίλους της».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην εποχή που δούλευε στον χώρο της εστίασης, εξηγώντας πως δεν της άρεσε όταν εργαζόταν σε νυχτερινά μαγαζιά και το πόστο της απαιτούσε επικοινωνία με τον κόσμο: «Εννοείται ότι χρειάστηκε να κάνω κι άλλες δουλειές, νύχτα κατά βάση. Ξεκίνησα σέρβις, μετά για πολύ λίγο καιρό δούλεψα στο μπαρ που δεν μου άρεσε, γιατί έπρεπε να απαντάς στον καθένα που σου μιλάει, στη νύχτα είμαι πολύ ακοινώνητη, δεν θέλω πολλές επαφές. Οπότε, το έκανα για πολύ λίγο καιρό το συγκεκριμένο πόστο. Δούλεψα καιρό στη νύχτα, αλλά επέλεξε ένα πόστο που δεν χρειαζόταν να μιλάς σε κανέναν. Δεν ενοχλούσα και δεν ήθελαν να με ενοχλούν».