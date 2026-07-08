Δεν κρατιέται ο Γιαμπουσέλε: «Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό το κλαμπ, είμαι περήφανος», οι αναρτήσεις του με Λεσόρ και Φαλ
SPORTS
Γκερσόν Γιαμπουσέλε Παναθηναϊκός Ματίας Λεσόρ Μουσταφά Φαλ

Δεν κρατιέται ο Γιαμπουσέλε: «Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό το κλαμπ, είμαι περήφανος», οι αναρτήσεις του με Λεσόρ και Φαλ

Η γαλλική αποικία στον Παναθηναϊκό συμπληρώθηκε με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος έκανε story με φωτογραφίες με τους συμπατριώτες του και συμπαίκτες του στην Εθνική Γαλλίας, Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ

Δεν κρατιέται ο Γιαμπουσέλε: «Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό το κλαμπ, είμαι περήφανος», οι αναρτήσεις του με Λεσόρ και Φαλ
35 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός έριξε την βόμβα του καλοκαιριού με την απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια, τον οποίο και ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα.

Ο Γάλλος φόργουορντ θα βρει στους «πράσινους» δύο συμπατριώτες του, με τους οποίους έχει συνυπάρξει πολλές φορές στην εθνική Γαλλίας.

Ο λόγος για τον επιστήθιο φίλο του, Ματίας Λεσόρ, όπως επίσης και τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος με τη σειρά του θα βρεθεί τη νέα σεζόν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Η πρώτη του αντίδραση μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής: «Είμαι περήφανος και ενθουσιασμένος που ήρθα στον Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων γι' αυτήν την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό το τρομερό κλαμπ, να παίξω με τους νέους συμπαίκτες και να συναντήσω τους απίθανους φιλάθλους».


Λίγο μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Γιαμπουσέλε έκανε και τρεις αναρτήσεις, οι δύο εκ των οποίων με τους συμπατριώτες του τους οποίους και θα συναντήσει στο «τριφύλλι».

Δεν κρατιέται ο Γιαμπουσέλε: «Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό το κλαμπ, είμαι περήφανος», οι αναρτήσεις του με Λεσόρ και Φαλ
Δεν κρατιέται ο Γιαμπουσέλε: «Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό το κλαμπ, είμαι περήφανος», οι αναρτήσεις του με Λεσόρ και Φαλ
Δεν κρατιέται ο Γιαμπουσέλε: «Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό το κλαμπ, είμαι περήφανος», οι αναρτήσεις του με Λεσόρ και Φαλ
35 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης