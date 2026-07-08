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Δεν κρατιέται ο Γιαμπουσέλε: «Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό το κλαμπ, είμαι περήφανος», οι αναρτήσεις του με Λεσόρ και Φαλ
Δεν κρατιέται ο Γιαμπουσέλε: «Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό το κλαμπ, είμαι περήφανος», οι αναρτήσεις του με Λεσόρ και Φαλ
Η γαλλική αποικία στον Παναθηναϊκό συμπληρώθηκε με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος έκανε story με φωτογραφίες με τους συμπατριώτες του και συμπαίκτες του στην Εθνική Γαλλίας, Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ
Ο Παναθηναϊκός έριξε την βόμβα του καλοκαιριού με την απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε για τα επόμενα τρία χρόνια, τον οποίο και ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα.
Ο Γάλλος φόργουορντ θα βρει στους «πράσινους» δύο συμπατριώτες του, με τους οποίους έχει συνυπάρξει πολλές φορές στην εθνική Γαλλίας.
Ο λόγος για τον επιστήθιο φίλο του, Ματίας Λεσόρ, όπως επίσης και τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος με τη σειρά του θα βρεθεί τη νέα σεζόν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
Η πρώτη του αντίδραση μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής: «Είμαι περήφανος και ενθουσιασμένος που ήρθα στον Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων γι' αυτήν την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό το τρομερό κλαμπ, να παίξω με τους νέους συμπαίκτες και να συναντήσω τους απίθανους φιλάθλους».
Λίγο μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Γιαμπουσέλε έκανε και τρεις αναρτήσεις, οι δύο εκ των οποίων με τους συμπατριώτες του τους οποίους και θα συναντήσει στο «τριφύλλι».
Ο Γάλλος φόργουορντ θα βρει στους «πράσινους» δύο συμπατριώτες του, με τους οποίους έχει συνυπάρξει πολλές φορές στην εθνική Γαλλίας.
Ο λόγος για τον επιστήθιο φίλο του, Ματίας Λεσόρ, όπως επίσης και τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος με τη σειρά του θα βρεθεί τη νέα σεζόν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
Η πρώτη του αντίδραση μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής: «Είμαι περήφανος και ενθουσιασμένος που ήρθα στον Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων γι' αυτήν την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτό το τρομερό κλαμπ, να παίξω με τους νέους συμπαίκτες και να συναντήσω τους απίθανους φιλάθλους».
Proud and excited to join Panathinaikos. I’m grateful for this opportunity and can’t wait to represent this incredible club, compete with my new teammates, and meet the amazing fans 🧸✊🏾☘️ https://t.co/TCNOVkeSBa— Guerschon Yabusele (@yabusele28) July 8, 2026
Λίγο μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Γιαμπουσέλε έκανε και τρεις αναρτήσεις, οι δύο εκ των οποίων με τους συμπατριώτες του τους οποίους και θα συναντήσει στο «τριφύλλι».
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