Ο Τζόρνταν Χέντερσον χειρουργήθηκε αφού έσπασε το χέρι του στους πανηγυρισμούς: «Ας ετοιμαστούμε για τον προημιτελικό», το μήνυμά του για την Αγγλία
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Ο Τζόρνταν Χέντερσον χειρουργήθηκε αφού έσπασε το χέρι του στους πανηγυρισμούς: «Ας ετοιμαστούμε για τον προημιτελικό», το μήνυμά του για την Αγγλία

Ο διεθνής μέσος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στις ΗΠΑ αλλά το μυαλό του είναι στον αγώνα με τη Νορβηγία

Ο Τζόρνταν Χέντερσον χειρουργήθηκε αφού έσπασε το χέρι του στους πανηγυρισμούς: «Ας ετοιμαστούμε για τον προημιτελικό», το μήνυμά του για την Αγγλία
UPD:
Ο Τζόρνταν Χέντερσον χειρουργήθηκε στο Κάνσας μετά το σοβαρό του τραυματισμό στον αγώνα με το Μεξικό. 

Ο διεθνής μέσος είχε σταθεί απίστευτα άτυχος, μια και είχε σπάσει το χέρι του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. 

Η Αγγλία είχε μείνει όρθια αν και με 10 παίκτες. Κέρδισε 3-2 και προκρίθηκε στον προημιτελικό, με αντίπαλο τη Νορβηγία. 

Ο Χέντερσον φυσικά δε θα μπορέσει να αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά, φυσικά το μυαλό του είναι στο μεγάλο αγώνα. 

Αφού ευχαρίστησε τους γιατρούς, στο μήνυμά του στα σόσιαλ, πρόσθεσε: «Ας ετοιμαστούμε για το μεγάλο αγώνα του Σαββάτου». 

Το σίγουρο είναι πως αν τα «λιοντάρια» προκριθούν στα ημιτελικά του Μουντιάλ, οι συμπαίκτες του θα του αφιερώσουν την επιτυχία.
UPD:

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