Πόλο: Οι κλήσεις του Θοδωρή Βλάχου για την τελική φάση του World Cup στο Σίδνεϊ
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Θοδωρής Βλάχος Σίδνεϊ World Cup πόλο

Πόλο: Οι κλήσεις του Θοδωρή Βλάχου για την τελική φάση του World Cup στο Σίδνεϊ

Ο Θοδωρής Βλάχος ανακοίνωσε σήμερα (8/7) την τελική 15άδα, η οποία θα αναχωρήσει στις 13/7 για την Αυστραλία, όπου θα μετάσχει σε τουρνουά προετοιμασίας πριν τους αγώνες

Πόλο: Οι κλήσεις του Θοδωρή Βλάχου για την τελική φάση του World Cup στο Σίδνεϊ
Με αλλαγές θα παραταχθεί η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών στην τελική φάση του World Cup, που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, από 22 έως 26 Ιουλίου.

Ο Θοδωρής Βλάχος ανακοίνωσε σήμερα (8/7) την τελική 15άδα, η οποία θα αναχωρήσει στις 13/7 για την Αυστραλία, όπου θα μετάσχει σε τουρνουά προετοιμασίας πριν τους αγώνες.

Εκτός των ήδη απόντων Ντίνου Γενηδουνιά (ζήτησε και πήρε άδεια για το φετινό καλοκαίρι, λόγω του γάμου του που έγινε πριν λίγες ημέρες), Νίκου Παπανικολάου και Νίκου Γκίλλα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός άφησε εκτός αποστολής τον Μάνο Ζερδεβά, τη θέση του οποίου θα πάρει ο Μάνος Ανδρεάδης.

Παράλληλα, ο 18χρονος Δημήτρη Χατζής θα κάνει ντεμπούτο σε μεγάλη διοργάνωση με την εθνική ανδρών, μόλις λίγες ημέρες αφότου ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την ομάδα των εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18.

Αναλυτικά, την αποστολή της εθνικής για το Σίδνεϊ απαρτίζουν οι Ζαννής Αλαφραγκής, Μάνος Ανδρεάδης, Στέλιος Αργυρόπουλος, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Κώστας Κάκαρης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαϊδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος, Σεμίρ Σπάχιτς και Παναγιώτης Τζωρτζάτος.

Στην Αυστραλία θα ταξιδέψουν επίσης ο συνεργάτης του Θοδωρή Βλάχου, Τάσος Σχίζας, ο προπονητής φυσικής κατάστασης, Μανώλης Βασιλειάδης, ο φυσιοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, η αναλύτρια βίντεο Κατερίνα Τανκέεβα και ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Μαργιούκλας, ως αρχηγός αποστολής. Μαζί τους θα είναι και η διεθνής διαιτητής Ναταλί Μαρκοπούλου.

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